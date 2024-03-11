Возрастное ограничение 18+

Муфтий Анвар хазрат Аблаев принял участие в голосовании на выборах президента

12.13 Пятница, 15 марта 2024
Председатель РДУМ Пермского края в составе ЦДУМ России, муфтий Анвар хазрат Аблаев начал день с посещения избирательного участка. Свою позицию он обозначил на своей странице ВКонтакте:

«Сегодня в первый день выборов, праздничный день джум’а, я решил первое, что сделать, - это проголосовать. Народная мудрость звучит: «Никогда не откладывай на завтра то, что ты можешь сделать сегодня». Эти слова полностью соответствует и нашей религии Ислам. Хорошее дело нужно делать всегда быстро и вовремя. Я думаю, что и люди, у которых есть сегодня время, придут и проголосуют за самого достойного кандидата. Я уверен, что за эти три дня практический все жители нашего Пермского края придут на избирательные участки, проголосуют и выполнят свой гражданский долг».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Тушина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
На два дня дистанта перейдут екатеринбургские школы ради подготовки к выборам
11 марта 2024
В Свердловской области открылись помещения для голосования на выборах президента
15 марта 2024
В Арамили обещают во время выборов сделать бесплатный проезд в автобусах
12 марта 2024
Сысертцы продолжают выходить в пикет к резиденции губернатора
06 марта 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Женское счастье начинается с женского здоровья

Специалист рассказывает о современных подходах в гинекологии
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
12:13 Муфтий Анвар хазрат Аблаев принял участие в голосовании на выборах президента
14:39 «Уралкалий» стал генеральным спонсором соревнований по сноукайтингу «Строгановская миля-2024»
14:25 Росреестр Прикамья разъясняет, как снять с кадастрового учета разрушенный дом при наличии ареста
14:22 Ученые ПНИПУ выяснили, как остатки смазочной жидкости влияют на прочность металла
11:01 Каскадерские трюки закончились для должника административным наказанием
14:22 Пермские ученые разработали прочный протез верхней челюсти для онкостоматологических пациентов
14:19 Росреестр Прикамья разъясняет, нужно ли согласие членов ГСК при оформлении земельного участка в собственность
10:43 В Пермском крае судебные приставы принудительно госпитализировали больного туберкулезом
15:10 На коллегии Прикамского Росреестра оценили результаты работы в 2023 году и обозначили приоритетные задачи
15:07 В «Горьковке» пройдут музыкальные вечера
11:08 Прикамец с сахарным диабетом получил жизненно необходимое медицинское изделие
15:00 Ученые Пермского политеха разработали полимерный гель, повышающий эффективность добычи нефти
14:58 В Прикамье продолжается акция Росреестра «Марафон консультаций»
10:29 Судебные приставы взыскали с неоднократно судимого прикамца компенсацию морального вреда
15:10 Ученые Пермского политеха повысили точность нейросетей для распознавания изображений
15:09 В рамках проекта «Земля для стройки» в Прикамье выявлено 2480 земельных участков для жилищного строительства
14:33 Ученые ПНИПУ выяснили, как автомобильные глушилки влияют на геодезические измерения
14:22 С начала 2024 года в Прикамье на 70 процентов увеличилось количество сделок с недвижимостью по экстерриториальному принципу
14:19 Директор ФССП России с рабочим визитом посетил Пермский край
14:29 Ученые ПНИПУ выяснили, как строить автодороги дешевле и надежнее
14:26 Росреестр Прикамья разъясняет, как получить материалы землеустройства на портале Госуслуг
Все новости
17:10 В Хакасии обрушилась пятиэтажка, под завалами могут быть люди
16:32 В Твери и Ярославле произошли крупные пожары в многоэтажках
14:11 «Кто еще не тронулся, господа присяжные?» Заказчик мертв, свидетелю угрожают, пособник — в 19-й раз не явился в суд
16:20 ЛДПР предлагает повысить студентам стипендии до уровня МРОТ
15:59 В Германии бортпроводники проведут забастовку с требованием повысить зарплаты
15:08 В Казани обрушился козырек магазина, возбуждено уголовное дело
13:40 В Финляндии началась двухнедельная забастовка профсоюзов
12:53 Долги россиян по кредитам перед банками выросли на 6,4 триллиона рублей за год
16:07 В Германии из-за забастовки отменят около 2 тысяч авиарейсов
15:43 В Президентской библиотеке накануне 8 Марта вспоминают о судьбах жён декабристов
16:09 Неправовая база. В деле о заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена появился похищенный объект на миллиарды рублей
15:44 Аналитика МТС RED: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27%
15:42 Профсоюз машинистов Германии намерен проводить забастовки без предупреждения
14:04 В Петербурге в жилом доме упал лифт, в нем находились 15 человек
13:04 В России рекордно выросла длительность рабочего дня
12:15 В МЧС предупредили о масштабной проверке системы оповещения по всей стране
11:37 В правительстве РФ хотят изменить шкалу НДФЛ и повысить налог на прибыль
16:55 «Помогите спасти жизнь маленького тюменца». Семья мальчика с редкой болезнью обратилась к полпреду
17:03 По всей Греции десятки профсоюзов проводят масштабную 24-часовую забастовку
15:26 В ГД приняли закон о запрете рекламы на ресурсах «иноагентов»
18:35 В России почти на 30% вырос спрос на тонометры
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK