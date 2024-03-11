Муфтий Анвар хазрат Аблаев принял участие в голосовании на выборах президента

Марина Тушина © Вечерние ведомости

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Председатель РДУМ Пермского края в составе ЦДУМ России, муфтий Анвар хазрат Аблаев начал день с посещения избирательного участка. Свою позицию он обозначил на своей странице ВКонтакте:«Сегодня в первый день выборов, праздничный день джум’а, я решил первое, что сделать, - это проголосовать. Народная мудрость звучит: «Никогда не откладывай на завтра то, что ты можешь сделать сегодня». Эти слова полностью соответствует и нашей религии Ислам. Хорошее дело нужно делать всегда быстро и вовремя. Я думаю, что и люди, у которых есть сегодня время, придут и проголосуют за самого достойного кандидата. Я уверен, что за эти три дня практический все жители нашего Пермского края придут на избирательные участки, проголосуют и выполнят свой гражданский долг».