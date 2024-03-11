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Росреестр Прикамья разъясняет, как снять с кадастрового учета разрушенный дом при наличии ареста

14.25 Четверг, 14 марта 2024
Как снять с кадастрового учета разрушенный дом, если в Едином государственном реестре недвижимости есть информация о наложении ареста на данный объект недвижимости? Комментирует начальник отдела регистрации арестов Управления Росреестра по Пермскому краю Инесса Макарова.

Гибель имущества, его уничтожение, разрушение являются основанием для прекращения права собственности на объект недвижимости. Для снятия с кадастрового учета объекта недвижимости и прекращения права собственности необходимо подготовить акт обследования. Для погашения записи об аресте необходимо решение суда или иного уполномоченного органа (например, служба судебных приставов, правоохранительные органы).

Итак, что нужно сделать владельцу разрушенного объекта?

1. Обратиться к кадастровому инженеру для составления акта обследования.

2. Обратиться с актом обследования в суд или иной орган, наложивший арест, для решения вопроса о снятии ареста. Уполномоченный орган после принятия решения самостоятельно направит документы в Росреестр для снятия ареста. Владельцу объекта не нужно обращаться в Росреестр.

3. Убедиться в том, что Росреестр снял арест с имущества, запросив выписку из ЕГРН. Бесплатную экспресс-выписку собственник может получить на портале Госуслуг в своем профиле. Платную выписку можно заказать в офисе МФЦ.

4. После того, как арест с имущества будет снят, собственнику нужно обратиться в МФЦ с заявлением о снятии разрушенного объекта с кадастрового учета и прекращения права собственности на него. Госпошлину платить не нужно.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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