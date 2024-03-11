Возрастное ограничение 18+

Каскадерские трюки закончились для должника административным наказанием

11.01 Четверг, 14 марта 2024
В Пермском крае судебный пристав по ОУПДС пресекла побег должника. Мужчина на ходу выпрыгнул из машины, пытаясь скрыться от ответственности за неуплату алиментов.

40-летний житель Соликамска длительное время уклонялся от уплаты средств на содержание двух дочерей 16-ти и 5-ти лет. Сумма его задолженности перед детьми превышала 400 тысяч рублей.

Так как гражданин игнорировал требования о явке на прием к судебному приставу, был оформлен его принудительный привод. Постановление должностного лица исполняла одна из самых опытных сотрудников отдела по г. Соликамску и Соликамскому району — судебный пристав по ОУПДС Анастасия Литке.

Младшему лейтенанту внутренней службы удалось застать должника по месту его жительства. Судебный пристав ознакомила мужчину с постановлением о приводе и предупредила о негативных правовых последствиях в случае оказания сопротивления. Взвесив все «плюсы» и «минусы» сложившейся ситуации, гражданин проследовал к служебному автомобилю. Однако во время поездки неплательщик вдруг передумал сотрудничать с правоохранителями. Проявляя чудеса сноровки, он прямо на ходу выскочил из машины и бросился наутек. Анастасия Литке среагировала незамедлительно. В ее практике это далеко не первый случай, когда должники пытаются сбежать, но ни одна попытка еще не увенчалась успехом.

Спринт по оживленной дороге закончился на близлежащей автозаправке. Пара ловких профессиональных приемов и беглец был обездвижен. Весь оставшийся путь до подразделения ведомства гражданин вел себя кротко и смиренно, но его каскадерские трюки не остались безнаказанными. Мужчину привлекли к административной ответственности, предусмотренной ст. 17.8 КоАП РФ, за воспрепятствование законной деятельности должностного лица, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Также его ждет заслуженное наказание за уклонение от уплаты средств на несовершеннолетних детей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Пьяный лихач из Первоуральска устроил догонялки с постовыми
11 марта 2024
Более трёх с половиной тысяч человек незаконно «вселил» в квартиры екатеринбуржец
12 марта 2024
В полиции приняли заявление о нападении собаки в Сухом Логу
06 марта 2024
В Качканаре суд обязал родителя явиться в больницу для госпитализации ребёнка
06 марта 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Женское счастье начинается с женского здоровья

Специалист рассказывает о современных подходах в гинекологии
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
11:01 Каскадерские трюки закончились для должника административным наказанием
14:22 Пермские ученые разработали прочный протез верхней челюсти для онкостоматологических пациентов
14:19 Росреестр Прикамья разъясняет, нужно ли согласие членов ГСК при оформлении земельного участка в собственность
10:43 В Пермском крае судебные приставы принудительно госпитализировали больного туберкулезом
15:10 На коллегии Прикамского Росреестра оценили результаты работы в 2023 году и обозначили приоритетные задачи
15:07 В «Горьковке» пройдут музыкальные вечера
11:08 Прикамец с сахарным диабетом получил жизненно необходимое медицинское изделие
15:00 Ученые Пермского политеха разработали полимерный гель, повышающий эффективность добычи нефти
14:58 В Прикамье продолжается акция Росреестра «Марафон консультаций»
10:29 Судебные приставы взыскали с неоднократно судимого прикамца компенсацию морального вреда
15:10 Ученые Пермского политеха повысили точность нейросетей для распознавания изображений
15:09 В рамках проекта «Земля для стройки» в Прикамье выявлено 2480 земельных участков для жилищного строительства
14:33 Ученые ПНИПУ выяснили, как автомобильные глушилки влияют на геодезические измерения
14:22 С начала 2024 года в Прикамье на 70 процентов увеличилось количество сделок с недвижимостью по экстерриториальному принципу
14:19 Директор ФССП России с рабочим визитом посетил Пермский край
14:29 Ученые ПНИПУ выяснили, как строить автодороги дешевле и надежнее
14:26 Росреестр Прикамья разъясняет, как получить материалы землеустройства на портале Госуслуг
09:34 Успел в последний момент: пермяк погасил долги до реализации имущества
14:18 Ученые ПНИПУ разработали программу для мгновенного чтения дорожных знаков и предупреждения водителей
09:43 Судебные приставы помогли жительнице Перми вернуть сына
15:22 Ученые ПНИПУ разработали программу для написания технической документации
Все новости
16:20 ЛДПР предлагает повысить студентам стипендии до уровня МРОТ
15:59 В Германии бортпроводники проведут забастовку с требованием повысить зарплаты
15:08 В Казани обрушился козырек магазина, возбуждено уголовное дело
13:40 В Финляндии началась двухнедельная забастовка профсоюзов
12:53 Долги россиян по кредитам перед банками выросли на 6,4 триллиона рублей за год
16:07 В Германии из-за забастовки отменят около 2 тысяч авиарейсов
15:43 В Президентской библиотеке накануне 8 Марта вспоминают о судьбах жён декабристов
16:09 Неправовая база. В деле о заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена появился похищенный объект на миллиарды рублей
15:44 Аналитика МТС RED: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27%
15:42 Профсоюз машинистов Германии намерен проводить забастовки без предупреждения
14:04 В Петербурге в жилом доме упал лифт, в нем находились 15 человек
13:04 В России рекордно выросла длительность рабочего дня
12:15 В МЧС предупредили о масштабной проверке системы оповещения по всей стране
11:37 В правительстве РФ хотят изменить шкалу НДФЛ и повысить налог на прибыль
16:55 «Помогите спасти жизнь маленького тюменца». Семья мальчика с редкой болезнью обратилась к полпреду
17:03 По всей Греции десятки профсоюзов проводят масштабную 24-часовую забастовку
15:26 В ГД приняли закон о запрете рекламы на ресурсах «иноагентов»
18:35 В России почти на 30% вырос спрос на тонометры
17:08 Глава Минэкономразвития: проблема с кадрами в РФ сохранится в «ближайшие годы»
16:26 В Минцифры прокомментировали массовый сбой в работе Telegram
16:04 В Греции водители такси проводят марш протеста
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK