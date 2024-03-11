Каскадерские трюки закончились для должника административным наказанием

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В Пермском крае судебный пристав по ОУПДС пресекла побег должника. Мужчина на ходу выпрыгнул из машины, пытаясь скрыться от ответственности за неуплату алиментов.40-летний житель Соликамска длительное время уклонялся от уплаты средств на содержание двух дочерей 16-ти и 5-ти лет. Сумма его задолженности перед детьми превышала 400 тысяч рублей.Так как гражданин игнорировал требования о явке на прием к судебному приставу, был оформлен его принудительный привод. Постановление должностного лица исполняла одна из самых опытных сотрудников отдела по г. Соликамску и Соликамскому району — судебный пристав по ОУПДС Анастасия Литке.Младшему лейтенанту внутренней службы удалось застать должника по месту его жительства. Судебный пристав ознакомила мужчину с постановлением о приводе и предупредила о негативных правовых последствиях в случае оказания сопротивления. Взвесив все «плюсы» и «минусы» сложившейся ситуации, гражданин проследовал к служебному автомобилю. Однако во время поездки неплательщик вдруг передумал сотрудничать с правоохранителями. Проявляя чудеса сноровки, он прямо на ходу выскочил из машины и бросился наутек. Анастасия Литке среагировала незамедлительно. В ее практике это далеко не первый случай, когда должники пытаются сбежать, но ни одна попытка еще не увенчалась успехом.Спринт по оживленной дороге закончился на близлежащей автозаправке. Пара ловких профессиональных приемов и беглец был обездвижен. Весь оставшийся путь до подразделения ведомства гражданин вел себя кротко и смиренно, но его каскадерские трюки не остались безнаказанными. Мужчину привлекли к административной ответственности, предусмотренной ст. 17.8 КоАП РФ, за воспрепятствование законной деятельности должностного лица, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Также его ждет заслуженное наказание за уклонение от уплаты средств на несовершеннолетних детей.