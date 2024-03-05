Росреестр Прикамья разъясняет, нужно ли согласие членов ГСК при оформлении земельного участка в собственность

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Может ли владелец гаража в гаражно-строительном кооперативе (ГСК) оформить в индивидуальную собственность земельный участок под гаражом без согласия других членов ГСК?Отвечает заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Микова.Сейчас письменное согласие всех арендаторов в ГСК не требуется. Соответствующие изменения в законе «о гаражной амнистии» вступили в силу с 1 октября 2023 года, упростив тем самым процедуру оформления прав на гаражи и участки под ними.Раньше необходимо было получить согласие всех арендаторов исходного участка в ГСК. Сложность заключалась в том, что членов ГСК много – от 100 человек и более. Чтобы получить письменное согласие каждого из них требовалось много времени. Процедура формирования участка под индивидуальным гаражом затягивалось.Теперь поставить земельный участок на кадастровый учет и оформить на него право собственности просто и быстро.Еще одним препятствием для оформления земельного участка под гаражом в собственность, особенно в г. Перми, являлось наличие утвержденных проектов межевания территорий, не предусматривающих образование земельных участков под гаражами.После внесения изменений в законодательстве о «гаражной амнистии» данное препятствие устранено. Теперь в случае, если проект межевания территории (ПМТ) утвержден, но не предусматривает формирование земельных участков под гаражами, то формирование таких участков возможно на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Схему может подготовить кадастровый инженер. После согласования схемы органами местного самоуправления кадастровый инженер подготовит межевой план на земельный участок для постановки участка на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности на него.После подготовки необходимых документов представители органов власти, в чьей собственности находится земельный участок под гаражом, самостоятельно обращаются в Росреестр от имени владельца гаража для оформления права собственности на участок. Государственную пошлину за регистрацию права собственности платить не нужно. После регистрации права собственник получит выписку из Единого государственного реестра недвижимости.