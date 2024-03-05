В Пермском крае судебные приставы принудительно госпитализировали больного туберкулезом

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Верещагинском районе Пермского края судебные приставы разыскали больного туберкулезом, скрывавшегося от лечения. Гражданина принудительно доставили в профильное медицинское учреждение.У 38-летнего прикамца была выявлена открытая форма туберкулеза легких. Это заболевание является смертельно опасным и предусматривает временную изоляцию от общества с длительным приемом противотуберкулезных препаратов. Однако мужчина лечиться не хотел и продолжал свободно передвигаться по району, общаясь с другими людьми и подвергая их риску заражения.Так как больной представлял серьезную угрозу для окружающих, районная больница через суд добилась его принудительной госпитализации. Исполнительный документ был предъявлен в отделение судебных приставов по Очерскому и Верещагинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.Мужчина некоторое время скрывался, но сотрудникам службы удалось его разыскать. Должника ознакомили с процессуальными документами и предупредили об административной ответственности, предусмотренной ст. 17.14 КоАП РФ, за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. Гражданина доставили в Пермь в краевой противотуберкулезный диспансер. В стационаре он проведет минимум 4 месяца. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.