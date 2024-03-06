На коллегии Прикамского Росреестра оценили результаты работы в 2023 году и обозначили приоритетные задачи

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Достижение точности и полноты данных, содержащихся в реестре недвижимости, – одна из важных задач Росреестра. В 2023 году в Пермском крае в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» (НСПД), поручений Президента РФ Владимира Путина обеспечено внесение в ЕГРН границ всех муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, объектов культурного наследия. По результатам совместной системной работы Управления с органами региональной власти и муниципалитетами в ЕГРН зарегистрировано почти 63 тысячи ранее возникших прав на недвижимость.Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова дала высокую оценку достигнутым результатам: «Мы отмечаем наше конструктивное взаимодействие с региональным управлением Росреестра при реализации федеральных и региональных проектов. Как показатель эффективности: Пермский край – лидер в Приволжском федеральном округе и занимает 7 место в рейтинге регионов Российской Федерации по совершенствованию процедуры кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество. Полнота сведений ЕГРН, качество и скорость оказания услуг при оформлении недвижимости – все это влияет на повышение инвестиционной привлекательности региона, реализацию социальных и экономических проектов».Управление Росреестра по Пермскому краю ведет последовательную работу по внедрению клиентоцентричности, сервисной модели для внутренних и внешних клиентов – заявителей (физических и юридических лиц), профессионального сообщества, органов государственной власти.«Недвижимость – очень важная и социально значимая сфера. За последние годы многое сделано для упрощения ее оформления и помощи людям защитить свои права. О результатах лучше всего говорят цифры. Наших заявителей всегда интересовали сроки. Если в 2020 году средний срок оформления недвижимости был 5-7 дней. Сегодня регистрация сделки с недвижимостью с привлечением кредитных средств и средств материнского капитала проходит за 1 день. За два дня пермяки могут поставить на кадастровый учет и оформить права на жилой дом. Короткие сроки позволяют обеспечивать активный переход наших заявителей на электронные услуги. Более 60 процентов услуг Управления оказываются в электронном виде», - подчеркнула руководитель регионального Управления Росреестра Лариса Аржевитина.Росреестр идёт по пути упрощения процедур при оформлении недвижимости. Многие предложения регионального Управления стали основой законодательных инициатив Росреестра: приняты законы о линейной амнистии, развитии упрощенного порядка оформления объектов недвижимости по гаражной и дачной амнистиям. Это позволило решить многолетние проблемные вопросы владельцев недвижимости.В 2024 году продолжится работа по подготовке цифровых профилей инвестиционных региональных проектов. Здесь новые возможности трансформации дадут инструменты НСПД.Реализация НСПД является неотъемлемой частью и инструментом пространственного развития. В ней будут содержаться открытые данные о территории, в том числе сведения о земле и недвижимости, а также базовые сервисы, ориентированные на людей и профессиональных участников рынка недвижимости. Это позволит пользователям НСПД выстраивать свои бизнес-процессы, опираясь на актуальные и достоверные сведения об объекте недвижимости и территории в целом.Цифровой сервис «Земля для стройки» уже успешно работает и дает возможность получать самую точную и актуальную информацию о земле. С помощью сервиса «Земля для туризма» на Публичной кадастровой карте можно найти новые земельные участки, которые будут пригодны для вовлечения в строительство объектов туристической индустрии.Председатель Общественного совета при Управлении Росреестра по Пермскому краю, начальник службы радиовещания ГТРК «Пермь» Юрий Филимонов подчеркнул, что коллегия в очередной раз доказала лидерство регионального Росреестра в масштабах Российской Федерации. «Еще раз отмечу открытость ведомства, планомерную информационную работу в СМИ и деятельность моих коллег по Общественному Совету, которая носит неформальный характер и позволяет продуктивно работать на общие цели», - отметил Юрий Филимонов.Росреестр стал действительно центром компетенций в сфере земли и недвижимости. В ближайшие годы ведомству предстоит многое сделать:- упростить доступ к земле, способствуя ее вовлечению в оборот;- сократить инвестиционно-строительный цикл;- продолжить работу по повышению качества Единого реестра недвижимости;- полностью перейти на отечественное геодезическое и картографическое оборудование.