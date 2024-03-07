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В «Горьковке» пройдут музыкальные вечера

15.07 Вторник, 12 марта 2024
12 и 13 марта пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на концерты.

12 марта в 18:30 начнется концерт «1+2: погружение в классику» (16+).

Программа отличается необычным сочетанием музыкальных инструментов: домры, виолончели и фортепиано. Популярные классические произведения русских и зарубежных авторов обретут новое звучание. В исполнении дуэтов и трио прозвучит музыка Боккерини, Гайдна, Чайковского, Рахманинова, Россини, Штрауса, Монти, Пьяццоллы и других композиторов. Концертная программа будет сопровождаться информацией об авторах и исполняемых произведениях.

Исполнители: лауреаты всероссийских и международных конкурсов Татьяна Никитина (домра), Наталья Никитина (виолончель), Елена Зенкова (фортепиано). Ведущая концерта Анна Мальгинова.

13 марта в 19:00 состоится концерт «Звонче жаворонка пение» (16+).

Выступит хор пермского Дома Учителя «Сирень». Прозвучат шедевры вокальной-хоровой лирики русских композиторов и поэтов-юбиляров 2024 года: Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Александра Гречанинова, Виталия Гевиксмана, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и других авторов.

Хор «Сирень» – лауреат и дипломант краевых, всероссийских и международных конкурсов. Руководитель коллектива Елена Ворохобко, концертмейстер Елена Алексеева.

Справки по телефону: (342) 236 01 89.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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