Возрастное ограничение 18+
В «Горьковке» пройдут музыкальные вечера
12 и 13 марта пермская краевая библиотека им. Горького приглашает на концерты.
12 марта в 18:30 начнется концерт «1+2: погружение в классику» (16+).
Программа отличается необычным сочетанием музыкальных инструментов: домры, виолончели и фортепиано. Популярные классические произведения русских и зарубежных авторов обретут новое звучание. В исполнении дуэтов и трио прозвучит музыка Боккерини, Гайдна, Чайковского, Рахманинова, Россини, Штрауса, Монти, Пьяццоллы и других композиторов. Концертная программа будет сопровождаться информацией об авторах и исполняемых произведениях.
Исполнители: лауреаты всероссийских и международных конкурсов Татьяна Никитина (домра), Наталья Никитина (виолончель), Елена Зенкова (фортепиано). Ведущая концерта Анна Мальгинова.
13 марта в 19:00 состоится концерт «Звонче жаворонка пение» (16+).
Выступит хор пермского Дома Учителя «Сирень». Прозвучат шедевры вокальной-хоровой лирики русских композиторов и поэтов-юбиляров 2024 года: Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Александра Гречанинова, Виталия Гевиксмана, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и других авторов.
Хор «Сирень» – лауреат и дипломант краевых, всероссийских и международных конкурсов. Руководитель коллектива Елена Ворохобко, концертмейстер Елена Алексеева.
Справки по телефону: (342) 236 01 89.
12 марта в 18:30 начнется концерт «1+2: погружение в классику» (16+).
Программа отличается необычным сочетанием музыкальных инструментов: домры, виолончели и фортепиано. Популярные классические произведения русских и зарубежных авторов обретут новое звучание. В исполнении дуэтов и трио прозвучит музыка Боккерини, Гайдна, Чайковского, Рахманинова, Россини, Штрауса, Монти, Пьяццоллы и других композиторов. Концертная программа будет сопровождаться информацией об авторах и исполняемых произведениях.
Исполнители: лауреаты всероссийских и международных конкурсов Татьяна Никитина (домра), Наталья Никитина (виолончель), Елена Зенкова (фортепиано). Ведущая концерта Анна Мальгинова.
13 марта в 19:00 состоится концерт «Звонче жаворонка пение» (16+).
Выступит хор пермского Дома Учителя «Сирень». Прозвучат шедевры вокальной-хоровой лирики русских композиторов и поэтов-юбиляров 2024 года: Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Александра Гречанинова, Виталия Гевиксмана, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и других авторов.
Хор «Сирень» – лауреат и дипломант краевых, всероссийских и международных конкурсов. Руководитель коллектива Елена Ворохобко, концертмейстер Елена Алексеева.
Справки по телефону: (342) 236 01 89.
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