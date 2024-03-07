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Прикамец с сахарным диабетом получил жизненно необходимое медицинское изделие

11.08 Вторник, 12 марта 2024
Под контролем судебных приставов пациенту с сахарным диабетом бесплатно предоставлено жизненно необходимое медицинские изделие.

Несколько лет инвалид третьей группы из Соликамска самостоятельно покупал сенсоры для непрерывного мониторинга уровня сахара в крови. Иногда для этих целей ему приходилось оформлять кредиты.

Течение диабета у соликамца было неустойчивое, и в районной поликлинике ему пошли навстречу, выдав заключение врачебной комиссии, подтверждающее нуждаемость пациента в непрерывном мониторинге глюкозы с помощью сенсоров. Однако в Министерстве здравоохранения Пермского края в бесплатном получении необходимой системы мужчине отказали, так как она не входит в перечень медицинских изделий, которые предоставляются за счет бюджетных средств. Решать жизненно важный вопрос пришлось в судебном порядке.

В отдел судебных приставов по г. Соликамску и Соликамскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступили исполнительные документы, обязывающие краевой Минздрав и соликамскую городскую больницу выписать прикамцу рецепты на медицинское изделие-систему FLash мониторинга глюкозы FreeStile Libre.

Руководство организаций здравоохранения было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительных производств и предупреждено об административной и уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

По требованию сотрудника органа принудительного исполнения пациента обеспечили необходимым медицинским изделием. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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