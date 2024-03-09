Возрастное ограничение 18+

Ученые Пермского политеха разработали полимерный гель, повышающий эффективность добычи нефти

15.00 Понедельник, 11 марта 2024
На нефтяных месторождениях есть два основных вида скважин: добывающие и нагнетательные. Первые нужны для добычи нефти, а вторые – для нагнетания в пласт воды, которая увеличивает давление, тем самым продвигая нефть к скважине. Такой способ повышает нефтеотдачу, однако если пласт очень проницаемый, то происходит обводнение, когда вода прорывается в добывающую скважину по трещинам в породе. В таком случае эффективность добычи нефти сильно снижается, а время процесса увеличивается. Эту проблему можно решить, закачав в скважину полимеры. Они закупоривают промытые каналы, и вода больше не попадает в них. Ученые Пермского политеха разработали эффективный полимерный гель, блокирующий трещины в горных породах.

Статья с результатами опубликована в журнале «Инженерная наука», том 27, 2024 год. Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 19-79-10034).

Способ полимерного заводнения актуален из-за простоты использования, доступности, низкой стоимости и отработанной технологии. Но важно определить оптимальный состав такой композиции. Он должен быть достаточно вязким, чтобы закупорить пористый пласт, но при этом жидким в начале закачки для лучшего проникновения в трещины породы. Сроки его гелеобразования или затвердевания также должны регулироваться.

Необходимо учитывать и адаптацию состава к среде, и его механическую прочность. Полимерный раствор в процессе приготовления и транспортировки подвергается сильным нагрузкам, из-за чего разрушаются его макромолекулы и снижаются вязкоупругие свойства. Существующие композиции не всегда отвечают необходимым требованиям для качественного заводнения скважины.

Для блокировки трещин в пластах с высоковязкой нефтью ученые ПНИПУ подобрали компоненты новой гелевой композиции. В качестве основы выбрали полиакриламид, технические лигносульфонаты, соляную кислоту и хлорид магния.

Из всей группы полимеров политехники выбрали именно полиакриламид марки ДП9-8177 благодаря его загущающим свойствам, хорошей проницаемости и адаптации к среде. Соляная кислота в растворе вступает в реакцию с карбонатными породами, и происходит сшивка раствора в порах и трещинах. Хлорид магния позволяет регулировать вязкость и скорость гелеобразования для более глубокого проникновение состава в пласт. А лигносульфонаты используются для хорошего сцепления с горными породами.

Ученые постепенно смешивали продукты и экспериментировали с содержанием того или иного компонента. Выяснилось, что меняя их концентрации, можно получать системы с разным уровнем вязкости и разным временем гелеобразования (оно может составлять от 30 минут до 20 часов).

Для проверки эффективности работы полимерных составов политехники провели эксперименты с образцами горной породы. Сначала насыщали их в вакууме пластовой водой, а затем обеспечивали давление, которое соответствует реальным пластовым условиям, и в режиме постоянного потока закачивали раствор. Результаты показали, что он практически полностью блокирует проницаемость.

– Мы выяснили, что полученный гель на 99% закрывает поры и каналы у высокопористых образцов. Состав закупоривает трещины и неглубоко проникает в породу с низкой проницаемостью. В течение суток образовывается гелеобразная структура, которая блокирует движение пластовой воды по трещинам, – поделился кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник кафедры «Нефтегазовые технологии» Пермского политеха Владимир Поплыгин.

Новый состав полимерного геля, предложенный учеными Пермского политеха, перспективен для использования в нагнетательных скважинах. С его помощью оптимизируется направление движения воды по пласту и повышается нефтеотдача.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Студенты из Екатеринбурга разработали линейку продуктов для людям с разными заболеваниями
09 марта 2024
Из-за ревности женщина затопила этаж и ранила мужчину ножом в Екатеринбурге
09 марта 2024
Сообщение редакции
04 марта 2024
Екатеринбурженку оштрафовали за таблетки для похудения
06 марта 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Женское счастье начинается с женского здоровья

Специалист рассказывает о современных подходах в гинекологии
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:00 Ученые Пермского политеха разработали полимерный гель, повышающий эффективность добычи нефти
14:58 В Прикамье продолжается акция Росреестра «Марафон консультаций»
10:29 Судебные приставы взыскали с неоднократно судимого прикамца компенсацию морального вреда
15:10 Ученые Пермского политеха повысили точность нейросетей для распознавания изображений
15:09 В рамках проекта «Земля для стройки» в Прикамье выявлено 2480 земельных участков для жилищного строительства
14:33 Ученые ПНИПУ выяснили, как автомобильные глушилки влияют на геодезические измерения
14:22 С начала 2024 года в Прикамье на 70 процентов увеличилось количество сделок с недвижимостью по экстерриториальному принципу
14:19 Директор ФССП России с рабочим визитом посетил Пермский край
14:29 Ученые ПНИПУ выяснили, как строить автодороги дешевле и надежнее
14:26 Росреестр Прикамья разъясняет, как получить материалы землеустройства на портале Госуслуг
09:34 Успел в последний момент: пермяк погасил долги до реализации имущества
14:18 Ученые ПНИПУ разработали программу для мгновенного чтения дорожных знаков и предупреждения водителей
09:43 Судебные приставы помогли жительнице Перми вернуть сына
15:22 Ученые ПНИПУ разработали программу для написания технической документации
13:08 Олимпийские чемпионы по хоккею проведут в Перми мастер-класс и сыграют в гала-матче
10:51 Реализация иномарки позволила жителю Прикамья погасить миллионный долг по кредиту
19:33 Спикер парламента Прикамья Валерий Сухих прокомментировал Послание президента
15:26 Графика и народные куклы: новые выставки в «Горьковке»
10:57 Валерий Сухих: Истории прикамских семей не оставят равнодушными
10:18 Пермским судебным приставам рассказали о становлении избирательного права в России
14:44 Ученые ПНИПУ разработали гель, который увеличит эффективность использования старых скважин
Все новости
15:59 В Германии бортпроводники проведут забастовку с требованием повысить зарплаты
15:08 В Казани обрушился козырек магазина, возбуждено уголовное дело
13:40 В Финляндии началась двухнедельная забастовка профсоюзов
12:53 Долги россиян по кредитам перед банками выросли на 6,4 триллиона рублей за год
16:07 В Германии из-за забастовки отменят около 2 тысяч авиарейсов
15:43 В Президентской библиотеке накануне 8 Марта вспоминают о судьбах жён декабристов
16:09 Неправовая база. В деле о заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена появился похищенный объект на миллиарды рублей
15:44 Аналитика МТС RED: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27%
15:42 Профсоюз машинистов Германии намерен проводить забастовки без предупреждения
14:04 В Петербурге в жилом доме упал лифт, в нем находились 15 человек
13:04 В России рекордно выросла длительность рабочего дня
12:15 В МЧС предупредили о масштабной проверке системы оповещения по всей стране
11:37 В правительстве РФ хотят изменить шкалу НДФЛ и повысить налог на прибыль
16:55 «Помогите спасти жизнь маленького тюменца». Семья мальчика с редкой болезнью обратилась к полпреду
17:03 По всей Греции десятки профсоюзов проводят масштабную 24-часовую забастовку
15:26 В ГД приняли закон о запрете рекламы на ресурсах «иноагентов»
18:35 В России почти на 30% вырос спрос на тонометры
17:08 Глава Минэкономразвития: проблема с кадрами в РФ сохранится в «ближайшие годы»
16:26 В Минцифры прокомментировали массовый сбой в работе Telegram
16:04 В Греции водители такси проводят марш протеста
15:07 В работе Telegram в России произошел сбой
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK