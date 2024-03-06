Судебные приставы взыскали с неоднократно судимого прикамца компенсацию морального вреда

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Неоднократно судимый за насильственные преступления житель с. Карагай так и не встал на путь исправления и избил пожилого знакомого, за что в очередной раз был привлечен к уголовной ответственности. До этого агрессор освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за ранее совершенные правонарушения.Но на воле гражданин продолжал вести антисоциальную жизнь. Правоохранители неоднократно фиксировали несоблюдение требований условно-досрочного освобождения, но ни штрафы, ни административные аресты не способствовали его исправлению. Так, в один из дней, находясь в состоянии алкогольного опьянения, рецидивист нанес приятелю не менее трех ударов в лицо. Нарушение сразу же нескольких статей уголовного кодекса вновь привело карагайца на скамью подсудимых.По совокупности преступлений и с учетом предыдущих судимостей мужчина был приговорен судом Карагайского района к 1 году лишения свободы условно. Кроме того, его обязали трудоустроиться и пройти лечение от алкоголизма. В рамках судебного заседания также был решен вопрос о компенсации морального вреда. Обидчик должен был заплатить пострадавшему 40 тыс. рублей за многочисленные ссадины, кровоподтеки и гематомы.Соответствующий исполнительный лист был предъявлен в отделение судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, но финансовые обязательства не исполнял. Нежелание прикамца компенсировать взыскателю моральный вред привело к тому, что судебный пристав обратил взыскание на денежные средства, поступающие на счета должника. Постепенно вся сумма задолженности была погашена.