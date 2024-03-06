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Судебные приставы взыскали с неоднократно судимого прикамца компенсацию морального вреда

10.29 Понедельник, 11 марта 2024
Неоднократно судимый за насильственные преступления житель с. Карагай так и не встал на путь исправления и избил пожилого знакомого, за что в очередной раз был привлечен к уголовной ответственности. До этого агрессор освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за ранее совершенные правонарушения.

Но на воле гражданин продолжал вести антисоциальную жизнь. Правоохранители неоднократно фиксировали несоблюдение требований условно-досрочного освобождения, но ни штрафы, ни административные аресты не способствовали его исправлению. Так, в один из дней, находясь в состоянии алкогольного опьянения, рецидивист нанес приятелю не менее трех ударов в лицо. Нарушение сразу же нескольких статей уголовного кодекса вновь привело карагайца на скамью подсудимых.

По совокупности преступлений и с учетом предыдущих судимостей мужчина был приговорен судом Карагайского района к 1 году лишения свободы условно. Кроме того, его обязали трудоустроиться и пройти лечение от алкоголизма. В рамках судебного заседания также был решен вопрос о компенсации морального вреда. Обидчик должен был заплатить пострадавшему 40 тыс. рублей за многочисленные ссадины, кровоподтеки и гематомы.

Соответствующий исполнительный лист был предъявлен в отделение судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, но финансовые обязательства не исполнял. Нежелание прикамца компенсировать взыскателю моральный вред привело к тому, что судебный пристав обратил взыскание на денежные средства, поступающие на счета должника. Постепенно вся сумма задолженности была погашена.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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