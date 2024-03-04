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В рамках проекта «Земля для стройки» в Прикамье выявлено 2480 земельных участков для жилищного строительства
Проект «Земля для стройки», запущенный Росреестром в 2021 году, позволил выявить в Прикамье 2480 земельных участков и территорий общей площадью 1553 гектаров, которые можно использовать для жилищного строительства. Земельные участки расположены на территории 43 муниципальных образований Пермского края. Больше всего участков выявлено в Березовском муниципальном округе – 200 гектаров, в Лысьвенском городском округе – 185 гектаров, Юрлинском муниципальном округе – 143 гектара.
«Мы не просто формируем банк земли, а совместно с органами власти и муниципалитетами проводим работу для вовлечения этой земли в оборот. Сейчас на Публичной кадастровой карте размещены сведения о 2330 участках для индивидуального жилищного строительства и 150 земельных участках для строительства многоквартирных домов. В оборот уже вовлечено 760 земельных участков площадью 293 гектара», – сообщила руководитель Управления Росреестра по Пермском краю Лариса Аржевитина.
«Строительство - одно из ключевых направлений экономики региона и для развития отрасли необходимо создать комфортные условия, - подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Цифровой сервис «Земля для стройки» успешно работает и дает возможность получать самую точную и актуальную информацию о земле».
«Любой желающий может подать заявление для получения земельного участка. Воспользоваться услугой могут как инвесторы и застройщики, которые выбирают участки для возведения многоквартирных домов или коттеджных посёлков, так и простые граждане – для частного строительства», - отметила министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова. – На Публичной кадастровой карте в разделе «Жилищное строительство» возможно выбрать интересующий участок и получить о нем сведения, а также рассчитать потенциальную стоимость и спрогнозировать будущие налоги. Затем направить заявку о предоставлении земельного участка и получить ответ от уполномоченного органа».
Информация о земельных участках, предусмотренных для жилищного строительства, на Публичной кадастровой карте обновляется ежеквартально.
Для сведения: Проект «Земля для стройки» является частью государственной программы «Национальная система пространственных данных». Создание НСПД включено в перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года по направлению «Строительство» с целью обновления инфраструктуры и формирования комфортной среды для граждан.
В рамках проекта «Земля для стройки» Росреестр заключил соглашения с 87 субъектами Российской Федерации. Наибольшее количество участков, подходящих для жилищного строительства, выявлено в Северо-Кавказском (23,6 тыс.), Приволжском (14,8 тыс.) и Центральном (10,7 тыс.) федеральных округах. Лидерами по площади выявленных земель стали Приволжский (33,2 тыс. га), Центральный (27,4 тыс. га) и Сибирский (21,2 тыс. га) федеральные округа.
«Мы не просто формируем банк земли, а совместно с органами власти и муниципалитетами проводим работу для вовлечения этой земли в оборот. Сейчас на Публичной кадастровой карте размещены сведения о 2330 участках для индивидуального жилищного строительства и 150 земельных участках для строительства многоквартирных домов. В оборот уже вовлечено 760 земельных участков площадью 293 гектара», – сообщила руководитель Управления Росреестра по Пермском краю Лариса Аржевитина.
«Строительство - одно из ключевых направлений экономики региона и для развития отрасли необходимо создать комфортные условия, - подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Цифровой сервис «Земля для стройки» успешно работает и дает возможность получать самую точную и актуальную информацию о земле».
«Любой желающий может подать заявление для получения земельного участка. Воспользоваться услугой могут как инвесторы и застройщики, которые выбирают участки для возведения многоквартирных домов или коттеджных посёлков, так и простые граждане – для частного строительства», - отметила министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова. – На Публичной кадастровой карте в разделе «Жилищное строительство» возможно выбрать интересующий участок и получить о нем сведения, а также рассчитать потенциальную стоимость и спрогнозировать будущие налоги. Затем направить заявку о предоставлении земельного участка и получить ответ от уполномоченного органа».
Информация о земельных участках, предусмотренных для жилищного строительства, на Публичной кадастровой карте обновляется ежеквартально.
Для сведения: Проект «Земля для стройки» является частью государственной программы «Национальная система пространственных данных». Создание НСПД включено в перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года по направлению «Строительство» с целью обновления инфраструктуры и формирования комфортной среды для граждан.
В рамках проекта «Земля для стройки» Росреестр заключил соглашения с 87 субъектами Российской Федерации. Наибольшее количество участков, подходящих для жилищного строительства, выявлено в Северо-Кавказском (23,6 тыс.), Приволжском (14,8 тыс.) и Центральном (10,7 тыс.) федеральных округах. Лидерами по площади выявленных земель стали Приволжский (33,2 тыс. га), Центральный (27,4 тыс. га) и Сибирский (21,2 тыс. га) федеральные округа.
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