С начала 2024 года в Прикамье на 70 процентов увеличилось количество сделок с недвижимостью по экстерриториальному принципу

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В январе в региональное Управление Росреестра от жителей Прикамья поступило 2450 документов на сделки с недвижимым имуществом по экстерриториальному принципу, т.е. на объекты недвижимости, расположенные в других регионах Российской Федерации. Это на 74 % больше аналогичного периода прошлого года. По сравнению с 2023 годом географические предпочтения наших земляков сместились в сторону ближайших соседних регионов. В топ-3 регионов вошли Республика Коми, Удмуртия и Свердловская область.Экстерриториальный способ подачи документов пользуется популярностью и у жителей других регионов - поступило более 1030 заявлений на сделки по объектам недвижимости, расположенным в Прикамье. В тройке лидеров жители Челябинской области, Чечни и Краснодарского края.«Благодаря возможности совершать сделки с недвижимостью, независимо от места его нахождения, граждане могут дистанционно поставить на учет или зарегистрировать права на свою недвижимость в любом регионе России. Людям не нужно тратить время и средства на дорогу. Процедура проводится на основании электронных документов полностью в цифровом виде. И это очень востребованная услуга, - отмечает руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. - Постановку на кадастровый учет или регистрацию права собственности наши сотрудники осуществляют за 1–3 дня. Если заявителям по итогам сделки нужны документы на бумажном носителе, их можно получить в любом удобном для граждан офисе МФЦ».