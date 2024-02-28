Возрастное ограничение 18+

С начала 2024 года в Прикамье на 70 процентов увеличилось количество сделок с недвижимостью по экстерриториальному принципу

14.22 Среда, 6 марта 2024
В январе в региональное Управление Росреестра от жителей Прикамья поступило 2450 документов на сделки с недвижимым имуществом по экстерриториальному принципу, т.е. на объекты недвижимости, расположенные в других регионах Российской Федерации. Это на 74 % больше аналогичного периода прошлого года. По сравнению с 2023 годом географические предпочтения наших земляков сместились в сторону ближайших соседних регионов. В топ-3 регионов вошли Республика Коми, Удмуртия и Свердловская область.

Экстерриториальный способ подачи документов пользуется популярностью и у жителей других регионов - поступило более 1030 заявлений на сделки по объектам недвижимости, расположенным в Прикамье. В тройке лидеров жители Челябинской области, Чечни и Краснодарского края.

«Благодаря возможности совершать сделки с недвижимостью, независимо от места его нахождения, граждане могут дистанционно поставить на учет или зарегистрировать права на свою недвижимость в любом регионе России. Людям не нужно тратить время и средства на дорогу. Процедура проводится на основании электронных документов полностью в цифровом виде. И это очень востребованная услуга, - отмечает руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. - Постановку на кадастровый учет или регистрацию права собственности наши сотрудники осуществляют за 1–3 дня. Если заявителям по итогам сделки нужны документы на бумажном носителе, их можно получить в любом удобном для граждан офисе МФЦ».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Свердловская область вошла в десятку регионов с наибольшим количеством пьяных ДТП
28 февраля 2024
Инфляция в Свердловской области достигла 7,5%
27 февраля 2024
Почти 200 тысяч тонн лекарств экспортировали уральские предприятия в 2023 году
28 февраля 2024
Полиция Нижнего Тагила разыскивает жертв банды вымогателей
28 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Женское счастье начинается с женского здоровья

Специалист рассказывает о современных подходах в гинекологии
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:33 Ученые ПНИПУ выяснили, как автомобильные глушилки влияют на геодезические измерения
14:22 С начала 2024 года в Прикамье на 70 процентов увеличилось количество сделок с недвижимостью по экстерриториальному принципу
14:19 Директор ФССП России с рабочим визитом посетил Пермский край
14:29 Ученые ПНИПУ выяснили, как строить автодороги дешевле и надежнее
14:26 Росреестр Прикамья разъясняет, как получить материалы землеустройства на портале Госуслуг
09:34 Успел в последний момент: пермяк погасил долги до реализации имущества
14:18 Ученые ПНИПУ разработали программу для мгновенного чтения дорожных знаков и предупреждения водителей
09:43 Судебные приставы помогли жительнице Перми вернуть сына
15:22 Ученые ПНИПУ разработали программу для написания технической документации
13:08 Олимпийские чемпионы по хоккею проведут в Перми мастер-класс и сыграют в гала-матче
10:51 Реализация иномарки позволила жителю Прикамья погасить миллионный долг по кредиту
19:33 Спикер парламента Прикамья Валерий Сухих прокомментировал Послание президента
15:26 Графика и народные куклы: новые выставки в «Горьковке»
10:57 Валерий Сухих: Истории прикамских семей не оставят равнодушными
10:18 Пермским судебным приставам рассказали о становлении избирательного права в России
14:44 Ученые ПНИПУ разработали гель, который увеличит эффективность использования старых скважин
14:42 Росреестр Прикамья разъясняет, как отказаться от сельхозучастка
10:17 Судебные приставы добились надлежащего оснащения сельских медпунктов
15:17 Росреестр Прикамья разъясняет, какие сделки с недвижимостью необходимо заверить у нотариуса
15:13 Оптоволоконные датчики предскажут разрушения еще на этапе создания деталей
14:47 Росреестр Прикамья рассказал, что делать, если информация об объектах недвижимости отсутствует на Госуслугах
Все новости
15:42 Профсоюз машинистов Германии намерен проводить забастовки без предупреждения
14:04 В Петербурге в жилом доме упал лифт, в нем находились 15 человек
13:04 В России рекордно выросла длительность рабочего дня
12:15 В МЧС предупредили о масштабной проверке системы оповещения по всей стране
11:37 В правительстве РФ хотят изменить шкалу НДФЛ и повысить налог на прибыль
16:55 «Помогите спасти жизнь маленького тюменца». Семья мальчика с редкой болезнью обратилась к полпреду
17:03 По всей Греции десятки профсоюзов проводят масштабную 24-часовую забастовку
15:26 В ГД приняли закон о запрете рекламы на ресурсах «иноагентов»
18:35 В России почти на 30% вырос спрос на тонометры
17:08 Глава Минэкономразвития: проблема с кадрами в РФ сохранится в «ближайшие годы»
16:26 В Минцифры прокомментировали массовый сбой в работе Telegram
16:04 В Греции водители такси проводят марш протеста
15:07 В работе Telegram в России произошел сбой
18:05 В Татарстане сотрудницу райисполкома уволили за видео
17:53 Узбекистан хочет увеличить объемы поставок газа из России в 3,6 раза
17:47 60% россиян старше 55 лет были трудоустроены через центры занятости
17:36 К 2030 году в московском метро планируется запустить беспилотники
14:23 В Госдуму внесли законопроект о возможности граждан отзывать мэров и депутатов через Госуслуги
13:38 Объем инвестиций в туризм в России в 2024 году может превысить 700 млрд рублей
13:23 В Хабаровске признали экстремистским движение «Я/МЫ Сергей Фургал»
17:04 В Дагестане без электроснабжения остались более 70 тысяч человек
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK