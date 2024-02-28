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Директор ФССП России с рабочим визитом посетил Пермский край
Пермский край с рабочим визитом посетил директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав Российской Федерации генерал внутренней службы Российской Федерации Дмитрий Аристов.
В первый день визита Дмитрий Аристов вместе с главным судебным приставом Пермского края Абдулом Алаудиновым провел ряд встреч с губернатором региона Дмитрием Махониным, руководителями силовых структур и судейского сообщества. Стороны обсудили вопросы, связанные с деятельностью органа принудительного исполнения, межведомственным взаимодействием, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.
В ходе рабочей поездки главный судебный пристав Российской Федерации посетил подразделения регионального ведомства в Верхнекамье и провел оперативное совещание с аппаратом ГУФССП России по Пермскому краю, на котором обсуждались результаты работы и приоритетные направления деятельности Службы.
В первый день визита Дмитрий Аристов вместе с главным судебным приставом Пермского края Абдулом Алаудиновым провел ряд встреч с губернатором региона Дмитрием Махониным, руководителями силовых структур и судейского сообщества. Стороны обсудили вопросы, связанные с деятельностью органа принудительного исполнения, межведомственным взаимодействием, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.
В ходе рабочей поездки главный судебный пристав Российской Федерации посетил подразделения регионального ведомства в Верхнекамье и провел оперативное совещание с аппаратом ГУФССП России по Пермскому краю, на котором обсуждались результаты работы и приоритетные направления деятельности Службы.
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