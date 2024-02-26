Росреестр Прикамья разъясняет, как получить материалы землеустройства на портале Госуслуг

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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При решении земельных вопросов часто требуются материалы государственного фонда данных, полученные в результате проведения землеустройства (ГФДЗ). Теперь эту документацию можно запросить бесплатно через Госуслуги https://www.gosuslugi.ru.Фонд содержит материалы, подтверждающие границы земельных участков на момент их формирования – землеустроительные и межевые дела подготовленные до 1 марта 2008 года, землеотводные документы, проекты внутрихозяйственного землеустройства колхозов и совхозов, материалы передачи земель в ведение сельских администраций, материалы инвентаризации земель, почвенных обследований, планово-картографические материалы и т.д.«Несмотря на свою специфику, материалы ГФДЗ востребованы и применяются для подготовки документов градостроительного зонирования, схем расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий, для подготовки межевых планов, определения местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ», - отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Дегтярева.Для получения данных документов через портал «Госуслуг» нужно сделать несколько простых шагов:1. Пройти авторизацию на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru).2. В разделе «Стройка и недвижимость» выбрать услугу «Предоставление материалов и данных государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства».3. Следовать всем инструкциям по заполнению шаблона заявления.После исполнения заявления в личный кабинет придет ссылка для просмотра (скачивания) запрашиваемого документа. Ход исполнения заявления можно контролировать самостоятельно в Личном кабинете на Портале. Срок предоставления информации не превышает 3 рабочих дней.«Чаще всего сведения из государственного фонда данных нужны для работы кадастровых инженеров, но запросить материалы может любое заинтересованное лицо. Теперь, когда получить эту услугу можно на портале «Госуслуг», сроки предоставления материалов фонда сократились в 5 раз, что в свою очередь, ускоряет весь процесс подготовки межевых планов, заключений и иных документов, - подчеркивает Елена Дегтярева.В течение 2023 года и начале 2024 года для студентов Пермского аграрно-технологического университета имени академика Д.Н. Прянишникова специалистами Управления Росреестра по Пермскому краю подготовлена выставка материалов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства.Материалы размещались в одной из аудиторий университета, что позволяло преподавателям в ходе учебных занятий на «живом примере» демонстрировать будущим специалистам в сфере земельно-имущественных отношений архивные документы, изданные в период земельной реформы 1990-2002 годов и ранее.«Данная выставка была очень интересна и полезна для студентов, помогла им лучше усвоить лекционные материалы по истории земельных отношений», - отметила преподаватель кафедры землеустройства университета Анна Борисовна Агеева.