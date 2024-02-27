Судебные приставы помогли жительнице Перми вернуть сына

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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После развода бывшие супруги не смогли мирным путем решить вопрос о том, где и с кем будет жить их 5-летний сын. Несмотря на возражения матери, отец забрал мальчика себе. Женщина через суд вернула себе право заниматься воспитанием малыша.Исполнительный документ об определении места жительства несовершеннолетнего ребенка с матерью был предъявлен в отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Решение суда необходимо было исполнить незамедлительно.Сотрудники органа принудительного исполнения осуществили выход по месту жительства должника, но дверь им никто не открыл. В почтовом ящике гражданину оставили требование о явке на прием. Понимая, что скрываться бессмысленно, мужчина явился к судебному приставу через пару дней. Ознакомившись с постановлением о возбуждении исполнительного производства, должник пояснил, что в настоящее время не может исполнить решение суда, так как ребенок плохо себя чувствует, и он находится на больничном по уходу за ним. Также мужчина сообщил дату и время записи на прием к врачу-педиатру.Чтобы проверить достоверность полученной информации, судебный пристав обратился с запросом в детскую поликлинику. Там ему подтвердили дату записи ребенка на прием, вот только время значилось совершенно другое - на 2 часа раньше, чем утверждал должник.После визита к врачу отец мог скрыться вместе с ребенком, поэтому исполнительные действия решено было проводить непосредственно в медицинском учреждении сразу же после приема. Должник вел себя благоразумно, ребенок с радостью отправился домой вместе с мамой. При этом, у папы остается право участвовать в жизни и воспитании сына. Суд уже определил дни, часы, места и условия их встреч.