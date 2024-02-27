Возрастное ограничение 18+

Судебные приставы помогли жительнице Перми вернуть сына

09.43 Понедельник, 4 марта 2024
После развода бывшие супруги не смогли мирным путем решить вопрос о том, где и с кем будет жить их 5-летний сын. Несмотря на возражения матери, отец забрал мальчика себе. Женщина через суд вернула себе право заниматься воспитанием малыша.

Исполнительный документ об определении места жительства несовершеннолетнего ребенка с матерью был предъявлен в отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Решение суда необходимо было исполнить незамедлительно.

Сотрудники органа принудительного исполнения осуществили выход по месту жительства должника, но дверь им никто не открыл. В почтовом ящике гражданину оставили требование о явке на прием. Понимая, что скрываться бессмысленно, мужчина явился к судебному приставу через пару дней. Ознакомившись с постановлением о возбуждении исполнительного производства, должник пояснил, что в настоящее время не может исполнить решение суда, так как ребенок плохо себя чувствует, и он находится на больничном по уходу за ним. Также мужчина сообщил дату и время записи на прием к врачу-педиатру.

Чтобы проверить достоверность полученной информации, судебный пристав обратился с запросом в детскую поликлинику. Там ему подтвердили дату записи ребенка на прием, вот только время значилось совершенно другое - на 2 часа раньше, чем утверждал должник.

После визита к врачу отец мог скрыться вместе с ребенком, поэтому исполнительные действия решено было проводить непосредственно в медицинском учреждении сразу же после приема. Должник вел себя благоразумно, ребенок с радостью отправился домой вместе с мамой. При этом, у папы остается право участвовать в жизни и воспитании сына. Суд уже определил дни, часы, места и условия их встреч.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге нашли трёхлетнюю девочку, которую отец прятал от матери
27 февраля 2024
Не исполненное административное наказание по уплате алиментов обернулось для уральца уголовным делом
28 февраля 2024
Обвиняемую в госизмене екатеринбурженку с двойным гражданством оставили в СИЗО
29 февраля 2024
В Первоуральске перебегавший через дорогу девятилетний мальчик угодил под машину
26 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Женское счастье начинается с женского здоровья

Специалист рассказывает о современных подходах в гинекологии
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:18 Ученые ПНИПУ разработали программу для мгновенного чтения дорожных знаков и предупреждения водителей
09:43 Судебные приставы помогли жительнице Перми вернуть сына
15:22 Ученые ПНИПУ разработали программу для написания технической документации
13:08 Олимпийские чемпионы по хоккею проведут в Перми мастер-класс и сыграют в гала-матче
10:51 Реализация иномарки позволила жителю Прикамья погасить миллионный долг по кредиту
19:33 Спикер парламента Прикамья Валерий Сухих прокомментировал Послание президента
15:26 Графика и народные куклы: новые выставки в «Горьковке»
10:57 Валерий Сухих: Истории прикамских семей не оставят равнодушными
10:18 Пермским судебным приставам рассказали о становлении избирательного права в России
14:44 Ученые ПНИПУ разработали гель, который увеличит эффективность использования старых скважин
14:42 Росреестр Прикамья разъясняет, как отказаться от сельхозучастка
10:17 Судебные приставы добились надлежащего оснащения сельских медпунктов
15:17 Росреестр Прикамья разъясняет, какие сделки с недвижимостью необходимо заверить у нотариуса
15:13 Оптоволоконные датчики предскажут разрушения еще на этапе создания деталей
14:47 Росреестр Прикамья рассказал, что делать, если информация об объектах недвижимости отсутствует на Госуслугах
14:44 Ученые ПНИПУ нашли способ сделать транспортировку водорода тише
10:28 Судебные приставы помогли пермячке восстановить репутацию
14:40 Сотрудники прикамского Росреестра приняли участие в благотворительной акции «Берегини»
13:10 В Перми открылся центр подбора персонала «Уралкалия»
10:20 ГУФССП по Пермскому краю ведет прием на службу в органах принудительного исполнения
14:42 Росреестр Прикамья разъясняет, как вернуть излишне уплаченную госпошлину
Все новости
16:55 «Помогите спасти жизнь маленького тюменца». Семья мальчика с редкой болезнью обратилась к полпреду
17:03 По всей Греции десятки профсоюзов проводят масштабную 24-часовую забастовку
15:26 В ГД приняли закон о запрете рекламы на ресурсах «иноагентов»
18:35 В России почти на 30% вырос спрос на тонометры
17:08 Глава Минэкономразвития: проблема с кадрами в РФ сохранится в «ближайшие годы»
16:26 В Минцифры прокомментировали массовый сбой в работе Telegram
16:04 В Греции водители такси проводят марш протеста
15:07 В работе Telegram в России произошел сбой
18:05 В Татарстане сотрудницу райисполкома уволили за видео
17:53 Узбекистан хочет увеличить объемы поставок газа из России в 3,6 раза
17:47 60% россиян старше 55 лет были трудоустроены через центры занятости
17:36 К 2030 году в московском метро планируется запустить беспилотники
14:23 В Госдуму внесли законопроект о возможности граждан отзывать мэров и депутатов через Госуслуги
13:38 Объем инвестиций в туризм в России в 2024 году может превысить 700 млрд рублей
13:23 В Хабаровске признали экстремистским движение «Я/МЫ Сергей Фургал»
17:04 В Дагестане без электроснабжения остались более 70 тысяч человек
15:12 Элла Памфилова рассказала о новых возможностях наблюдения за онлайн-голосованием
16:52 СК: организована проверка по факту смерти Алексея Навального
16:28 В УФСИН заявили о смерти Алексея Навального
15:55 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых
15:45 Более 20 детей почувствовали себя плохо после патриотического мероприятия в калининградской школе
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK