Ученые ПНИПУ разработали программу для написания технической документации

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Большинство работников регулярно сталкивается с рутинной, но очень нужной работой с документами. На написание технических заданий, отчетов и прочих проектов со множеством формальных правил тратится большое количество человеческих и временных ресурсов. Ученые Пермского политеха разработали интеллектуальную систему помощи «Техдок менеджер», которая быстро и точно создает документацию по заданным правилам за секунды. Современные нейросети не умеют следовать четким стандартам, таким, как ГОСТ, результаты их работы требуют тщательной проверки в отличие от программы политехников. Она поможет исключить фактор человеческой ошибки, ускорить работу и автоматизировать шаблонные процессы.На разработку выдано свидетельство №2024612000.Для написания технической документации компании чаще всего нанимают отдельных специалистов – технических писателей. Они разрабатывают инструкции по эксплуатации, руководства пользователя, отчеты и другие материалы, которые помогают понять и использовать различные продукты, технологии или услуги. Еще такие люди пишут документы технической спецификации, больше ориентированные на разработчиков или отчетность. Помимо самого написания требуется соблюдать определенные правила и ГОСТы.Но не только технические писатели сталкиваются с подобной задачей. В обязанности многих сотрудников входит ведение документации, особенно в государственных организациях. Например, преподаватели в своей практике часто встречаются с необходимостью формирования целого перечня документов: рабочая программа дисциплины, методические указания к лабораторным и практическим работам, фонд оценочных средств.Ученые Пермского политеха разработали программу для компьютеров «Техдок менеджер» – это интеллектуальная система помощи техническому писателю. Программа помогает избежать человеческих ошибок (что-то пропустить или перепутать), «интеллектуально» отслеживает даты, термины и прочее. Автоматизирует рутинные процессы и ускоряет документооборот. «Техдок менеджер» может сам следить за выполнением плана работ над проектом без внесения дополнительных данных. «Помощник» легко модифицируется и настраивается под различные задачи и создает множество альтернативных решений.Логика разработанной программы построена на классификации и кластеризации текстов различной длины, поиске и распознавании сущностей (конкретные объекты или понятия, которые имеют уникальное имя и могут быть идентифицированы в тексте, например, имена людей, названия организаций, даты и т.д.). «Техдок менеджер» извлекает и систематизирует факты из текста, собирает данные для обработки и понимания естественного языка. Он выявляет содержательные, логические и фактические ошибки, а еще распознает литературные приемы и стили. В итоге синтезирует человеко-читаемый текст на основе выявленной ранее информации и запросов пользователей.– Ключевая задача нашей программы в том, чтобы одни документы или их части, содержательно зависимые от других, заполнить автоматически. Например, из техзадания органично вытекает технический проект. Его большую часть можно автоматически составить как заготовку документа, но человек должен внести правки. От них уже зависит, например, содержание таких частей, как «Введение», «Заключение» и «Список использованных источников». Их можно отредактировать автоматически, – поделился кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем Даниил Курушин.Средств автоматизации разработки документации достаточно много, но они чаще всего ориентированы на решение других проблем. Например, современные нейросети способны выполнять рерайтинг и синтез текста, однако результат их работы требует проверки, поскольку они не созданы для работы по стандартам ГОСТ. Разработка ученых ПНИПУ отличается тем, что использует синтез нейронных сетей и специального метода моделирования данных.– «Помощник техническому писателю» формируется как интерфейс к разрабатываемым нами микропрограммам, скриптам, автоматизирующим работу специалиста. Сначала возникло понимание, что, например, вопросы к курсу лекций можно не сочинять, а написать программу, которая сгенерирует их вместе с вариантами правильных и неправильных ответов. Разумеется, планируется использовать и современные языковые модели, такие, как GPT и другие генеративные сети. Также предполагается работа по автоматизированному составлению словарей и справочников, – рассказывает Даниил Курушин.Программа будет реализована в виде веб-приложения (сайта). Для создания готового текста пользователю необходимо выбрать стандарт, этап и тип документа, который необходимо сформировать, а также написать в окно чата запрос с уточняющими деталями.«Техдок менеджер» поможет избавиться от рутинной работы. Сейчас ученые Пермского политеха сами пользуются программой, а в течение года обещают выпустить полноценный продукт для пользователя. Помощника можно будет применять в сфере образования, при разработке продуктов и для сопровождения программного обеспечения.