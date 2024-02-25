Олимпийские чемпионы по хоккею проведут в Перми мастер-класс и сыграют в гала-матче

Марина Тушина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В субботу, 2 марта, столицу региона посетят Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский и другие именитые хоккеисты.Легенды проведут мастер-класс для юных спортсменов. Встреча с подрастающим поколением запанирована на 10:00 в УДС «Молот». После этого титулованные хоккеисты встретятся с болельщиками и поклонниками хоккея, расскажут о своем пути, поделятся секретами своего успеха. Общение состоится в Региональном молодежном центре (Комсомольский проспект, 53) в 15:00.В 17:00 титулованные хоккеисты примут участие в открытии матчей среди детей с ограниченными возможностями здоровья. На катке перед Театром-Театром сыграют команды по следж-хоккею и слабовидящие ребята.После них на лед выйдут сами олимпийские чемпионы. В рамках гала-матча, который состоится на катке перед Театром-Театром, звездной команде под названием «Калийщик» будет противостоять команда «Губерния». Поддержать команды могут все желающие, вход на трибуны свободный.Визит звезд хоккея состоится в рамках программы «Миссия чемпиона», реализуемой компаниями «Уралхим» и «Уралкалий».«Проект «Миссия чемпиона» реализуется нашей Группой компаний уже несколько лет. Мы привозим титулованных спортсменов в регионы присутствия, чтобы у подрастающего поколения, их родителей и тренеров была возможность лично пообщаться с кумирами, узнать секреты их мастерства. Я очень благодарен нашим выдающимся хоккеистам за то, что они продемонстрируют свой профессионализм и покажут, как настоящие мужчины играют в хоккей, здесь, в Пермском крае», - рассказал директор по спорту и молодежной политике ПАО «Уралкалий», депутат Заксобрания Пермского края Радмир Габдуллин.Благодаря программе Пермский край уже посетили такие спортсмены, как олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов и другие.