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Олимпийские чемпионы по хоккею проведут в Перми мастер-класс и сыграют в гала-матче

13.08 Пятница, 1 марта 2024
В субботу, 2 марта, столицу региона посетят Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Валерий Каменский и другие именитые хоккеисты.

Легенды проведут мастер-класс для юных спортсменов. Встреча с подрастающим поколением запанирована на 10:00 в УДС «Молот». После этого титулованные хоккеисты встретятся с болельщиками и поклонниками хоккея, расскажут о своем пути, поделятся секретами своего успеха. Общение состоится в Региональном молодежном центре (Комсомольский проспект, 53) в 15:00.

В 17:00 титулованные хоккеисты примут участие в открытии матчей среди детей с ограниченными возможностями здоровья. На катке перед Театром-Театром сыграют команды по следж-хоккею и слабовидящие ребята.
После них на лед выйдут сами олимпийские чемпионы. В рамках гала-матча, который состоится на катке перед Театром-Театром, звездной команде под названием «Калийщик» будет противостоять команда «Губерния». Поддержать команды могут все желающие, вход на трибуны свободный.

Визит звезд хоккея состоится в рамках программы «Миссия чемпиона», реализуемой компаниями «Уралхим» и «Уралкалий».

«Проект «Миссия чемпиона» реализуется нашей Группой компаний уже несколько лет. Мы привозим титулованных спортсменов в регионы присутствия, чтобы у подрастающего поколения, их родителей и тренеров была возможность лично пообщаться с кумирами, узнать секреты их мастерства. Я очень благодарен нашим выдающимся хоккеистам за то, что они продемонстрируют свой профессионализм и покажут, как настоящие мужчины играют в хоккей, здесь, в Пермском крае», - рассказал директор по спорту и молодежной политике ПАО «Уралкалий», депутат Заксобрания Пермского края Радмир Габдуллин.

Благодаря программе Пермский край уже посетили такие спортсмены, как олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов и другие.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости

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