Реализация иномарки позволила жителю Прикамья погасить миллионный долг по кредиту

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Житель Карагайского района Пермского края не вернул банку кредит, оформленный под залог автомобиля Hunday Solaris. В результате кредитная организация обратилась в суд.В отделении судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось 2 исполнительных производства о взыскании с местного жителя кредиторской задолженности в размере более 960 тысяч рублей и обращении взыскания на залоговое транспортное средство.Должнику предоставлялся срок для добровольного исполнения финансовых обязательств, но он им не воспользовался. В соответствии с действующим законодательством судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, составившего более 67 тысяч рублей, и приступил к принудительному исполнению решения суда.Залоговый автомобиль обнаружили и подвергли аресту, но и после этого неплательщик не принял никаких мер к погашению задолженности. Иномарка была реализована с торгов, вырученные от ее продажи денежные средства позволили полностью исполнить финансовые обязательства перед банком.