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Спикер парламента Прикамья Валерий Сухих прокомментировал Послание президента

19.33 Четверг, 29 февраля 2024
kremlin.ru
Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Президент дал оценку социально-экономическому положению России и анонсировал решения в сфере социальной политики, развития инфраструктуры, экономики, образования и других сфер. Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих отметил, что в своем Послании президент уделил особое внимание молодежи.

«Прямо сейчас в России подрастает большое молодое поколение: они учатся, получают профессию и совсем скоро заведут семьи. Задача властей всех уровней создать для этого необходимые благоприятные условия. Именно поэтому считаю важным решение президента запустить новые национальные проекты: «Семья», «Молодежь России» и «Кадры».

Это обеспечит комплексное решение вопросов социальной политики и экономики. Так, планируется направить дополнительные ресурсы на поддержку для учителей и наставников, а также обновление инфраструктуры вузов и сузов. Соответствующая задача стоит сегодня и на уровне региона.

Экономика страны нуждается в молодых кадрах. Важно правильно сориентировать ребят на пути к своей будущей карьере, показать привлекательность рабочих профессий, обеспечить достойные условия труда. Для решения этой задачи необходимо усилить существующие взаимодействие между образовательными учреждениями, работодателем и студентами. В конце концов, эффективная социальная политика, современная инфраструктура, качественное образование и престижная профессия создадут основу для создания молодой семьи.

Безусловно, президент отметил и тех, кто сегодня защищает будущее российских семей на линии огня. Для наших бойцов, участников СВО, будет работать специальная кадровая программа «Время героев».

В целом, президент дал четкую оценку ситуации в российской экономике и предложил конкретное решение назревших вопросов. Владимир Владимирович дал ряд важных поручений регионам. Часть из них в Прикамье находится на этапе реализации, часть – требует дополнительного внимания, в том числе со стороны законодателей. При этом федеральный центр под началом главы государства готов поддерживать субъекты в достижении поставленных целей».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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