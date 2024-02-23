Возрастное ограничение 18+

Графика и народные куклы: новые выставки в «Горьковке»

15.26 Четверг, 29 февраля 2024
В первый уикенд марта Пермская краевая библиотека им. Горького откроет экспозиции книг, кукол и рисунков.

1 марта откроется выставка «Куклы - отражение народной культуры» (16+). Ее основа - книги о традиционных, игровых, обрядовых куклах разных народов.

В издании «Традиционная кукла народов Пермского края» на основе археологических и этнографических источников рассматриваются особенности кукол народов Пермского края: русских, удмуртов, марийцев, коми-пермяков, татар и башкир. Авторы книг «Русские обряды и традиции. Народная кукла» Ирина и Арина Котовы и «Славянские куклы-обереги своими руками» Виталина Долгова в увлекательной форме воссоздают уникальные приемы изготовления кукол, сопровождавших быт русских крестьян. Читатели увидят красочные иллюстрации из собрания Российского этнографического музея в книге «Кукла в народной традиции. Игра. Обряд. Коллекция».

Выставка дополнена куклами в традиционных нарядах разных народов, предоставленными руководителем общественной организацией «Камва» Н. Шостиной.

3 марта начнет работать выставка «Союз поэзии и графики» (6+) - передвижная межмуниципальная экспозиция графических работ учащихся и преподавателей детских Школ искусств поселка Полазна и города Добрянка в рамках одноименного межрегионального проекта. Он начался в 2023 году и был приурочен к Году русского языка как языка межнационального общения в странах СНГ. В ходе проекта учащиеся познакомились с профессией художник-иллюстратор, приняли участие в создании иллюстраций к сборнику детских стихов Василия и Валентины Гожевых и Веры Гаврук «Как стать взрослым».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Музее истории Екатеринбурга помянут дятловцев выставкой
23 февраля 2024
Дом культуры им. А.М. Горького в Екатеринбурге продают за 319,7 миллионов рублей
25 февраля 2024
Уникальный шахматный вечер готовят в кластере «Л2»
27 февраля 2024
«Куб Бажова» появится в парке Академического района Екатеринбурга
22 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Перми появился город в городе

Китайский рынок переехал в Заостровку
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:26 Графика и народные куклы: новые выставки в «Горьковке»
10:57 Валерий Сухих: Истории прикамских семей не оставят равнодушными
10:18 Пермским судебным приставам рассказали о становлении избирательного права в России
14:44 Ученые ПНИПУ разработали гель, который увеличит эффективность использования старых скважин
14:42 Росреестр Прикамья разъясняет, как отказаться от сельхозучастка
10:17 Судебные приставы добились надлежащего оснащения сельских медпунктов
15:17 Росреестр Прикамья разъясняет, какие сделки с недвижимостью необходимо заверить у нотариуса
15:13 Оптоволоконные датчики предскажут разрушения еще на этапе создания деталей
14:47 Росреестр Прикамья рассказал, что делать, если информация об объектах недвижимости отсутствует на Госуслугах
14:44 Ученые ПНИПУ нашли способ сделать транспортировку водорода тише
10:28 Судебные приставы помогли пермячке восстановить репутацию
14:40 Сотрудники прикамского Росреестра приняли участие в благотворительной акции «Берегини»
13:10 В Перми открылся центр подбора персонала «Уралкалия»
10:20 ГУФССП по Пермскому краю ведет прием на службу в органах принудительного исполнения
14:42 Росреестр Прикамья разъясняет, как вернуть излишне уплаченную госпошлину
14:36 Разработка ученых Пермского политеха обеспечит качественную и быструю работу медсестер
10:24 Судебные приставы взыскали с прикамца уголовный штраф за нарушение миграционного законодательства
14:51 Росреестр Прикамья разъясняет, как снять с учета разрушенный или ветхий объект недвижимости
14:11 22 февраля в «Горьковке» состоятся литературные встречи
09:51 С соликамской управляющей компании взыскан ущерб за коммунальную аварию
15:05 Ученые ПНИПУ создали экологичный и прочный дорожный материал с использованием канистр для моторного масла
Все новости
17:03 По всей Греции десятки профсоюзов проводят масштабную 24-часовую забастовку
15:26 В ГД приняли закон о запрете рекламы на ресурсах «иноагентов»
18:35 В России почти на 30% вырос спрос на тонометры
17:08 Глава Минэкономразвития: проблема с кадрами в РФ сохранится в «ближайшие годы»
16:26 В Минцифры прокомментировали массовый сбой в работе Telegram
16:04 В Греции водители такси проводят марш протеста
15:07 В работе Telegram в России произошел сбой
18:05 В Татарстане сотрудницу райисполкома уволили за видео
17:53 Узбекистан хочет увеличить объемы поставок газа из России в 3,6 раза
17:47 60% россиян старше 55 лет были трудоустроены через центры занятости
17:36 К 2030 году в московском метро планируется запустить беспилотники
14:23 В Госдуму внесли законопроект о возможности граждан отзывать мэров и депутатов через Госуслуги
13:38 Объем инвестиций в туризм в России в 2024 году может превысить 700 млрд рублей
13:23 В Хабаровске признали экстремистским движение «Я/МЫ Сергей Фургал»
17:04 В Дагестане без электроснабжения остались более 70 тысяч человек
15:12 Элла Памфилова рассказала о новых возможностях наблюдения за онлайн-голосованием
16:52 СК: организована проверка по факту смерти Алексея Навального
16:28 В УФСИН заявили о смерти Алексея Навального
15:55 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых
15:45 Более 20 детей почувствовали себя плохо после патриотического мероприятия в калининградской школе
15:24 СКР: калининградские школьники отравились неизвестным токсичным веществом
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK