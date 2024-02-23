Графика и народные куклы: новые выставки в «Горьковке»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В первый уикенд марта Пермская краевая библиотека им. Горького откроет экспозиции книг, кукол и рисунков.1 марта откроется выставка «Куклы - отражение народной культуры» (16+). Ее основа - книги о традиционных, игровых, обрядовых куклах разных народов.В издании «Традиционная кукла народов Пермского края» на основе археологических и этнографических источников рассматриваются особенности кукол народов Пермского края: русских, удмуртов, марийцев, коми-пермяков, татар и башкир. Авторы книг «Русские обряды и традиции. Народная кукла» Ирина и Арина Котовы и «Славянские куклы-обереги своими руками» Виталина Долгова в увлекательной форме воссоздают уникальные приемы изготовления кукол, сопровождавших быт русских крестьян. Читатели увидят красочные иллюстрации из собрания Российского этнографического музея в книге «Кукла в народной традиции. Игра. Обряд. Коллекция».Выставка дополнена куклами в традиционных нарядах разных народов, предоставленными руководителем общественной организацией «Камва» Н. Шостиной.3 марта начнет работать выставка «Союз поэзии и графики» (6+) - передвижная межмуниципальная экспозиция графических работ учащихся и преподавателей детских Школ искусств поселка Полазна и города Добрянка в рамках одноименного межрегионального проекта. Он начался в 2023 году и был приурочен к Году русского языка как языка межнационального общения в странах СНГ. В ходе проекта учащиеся познакомились с профессией художник-иллюстратор, приняли участие в создании иллюстраций к сборнику детских стихов Василия и Валентины Гожевых и Веры Гаврук «Как стать взрослым».