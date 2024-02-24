Валерий Сухих: Истории прикамских семей не оставят равнодушными

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Для участников регионального конкурса «Путешествие по Пермскому краю» прошел обучающий вебинар. Эксперты рассказали школьникам, студентам родителям и учителям о том, как создавать туристические маршруты и современные экскурсии. Новая номинация этого года «Семейные истории» приурочена к Году семьи.Цель вебинара – помочь конкурсантам подготовить качественные конкурсные работы – туристические маршруты по своей малой родине. В качестве спикеров выступили победители конкурса прошлых лет, эксперт Всероссийского туристско-краеведческого конкурса «Родина уникальных», руководитель Методического совета Агентства профессиональных траекторий Ирина Галанова.Она рассказала участникам об особенностях разработки туристических маршрутов и поделилась успешными примерами создания бренда территории. «Каждый из участников может рассказать о том, что есть интересного и уникального в регионе. Загляните в школьные музеи, полистайте семейные альбомы, пройдите по знакомым улицам, обращая внимание на названия и архитектуру – и вам откроется сокровищница приключений и путешествий из прошлого в настоящее и будущее. Фотографируйте, снимайте, рисуйте и щедро делитесь своими находками», – отметила Ирина Галанова.Напомним, Законодательное собрание Пермского края в восьмой раз проводит региональный конкурс «Путешествие по Пермскому краю». За эти годы участниками стали более 1500 дошкольников, школьников, студентов и педагогов из всех территорий региона. Конкурсанты создают авторские туристические маршруты по своей малой родине. Лучшие из них станут основой для телевизионных фильмов.Работы на конкурс 2024 года принимаются по четырем номинациям: «Семейный туристический маршрут», «Детский туристический маршрут», «Молодежный туристический маршрут» и «Семейные истории». Специальная номинация «Семейные истории» приурочена к Году семьи в России, объявленному президентом РФ Владимиром Путиным.Как ранее отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, с каждым годом всё больше прикамцев участвуют в краеведческом конкурсе семьями, а новая номинация не оставит равнодушными жителей Прикамья. «Семейные истории всегда пронизаны сильными чувствами: в них есть захватывающие и драматические истории, свои герои и уникальные рассказы, которые не оставят равнодушными», – подчеркнул Валерий Сухих.В этом году у участников также есть возможность не только стать героями телевизионных передач, но и принять участие в окружном проекте. Лучшие работы и их авторы будут рекомендованы для участия в Спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа «Туриада».Заявки на конкурс «Путешествие по Пермскому краю» принимаются до 1 апреля 2024 года. Предварительные итоги будут подведены на краеведческом форуме в апреле. Подробнее об условиях участия, критериях оценки, требованиях к заявкам – на сайте Законодательного собрания Пермского края (https://zsperm.ru/s1/archive/news/detail.php?ID=131874).