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Валерий Сухих: Истории прикамских семей не оставят равнодушными
zsperm.ru
Для участников регионального конкурса «Путешествие по Пермскому краю» прошел обучающий вебинар. Эксперты рассказали школьникам, студентам родителям и учителям о том, как создавать туристические маршруты и современные экскурсии. Новая номинация этого года «Семейные истории» приурочена к Году семьи.
Цель вебинара – помочь конкурсантам подготовить качественные конкурсные работы – туристические маршруты по своей малой родине. В качестве спикеров выступили победители конкурса прошлых лет, эксперт Всероссийского туристско-краеведческого конкурса «Родина уникальных», руководитель Методического совета Агентства профессиональных траекторий Ирина Галанова.
Она рассказала участникам об особенностях разработки туристических маршрутов и поделилась успешными примерами создания бренда территории. «Каждый из участников может рассказать о том, что есть интересного и уникального в регионе. Загляните в школьные музеи, полистайте семейные альбомы, пройдите по знакомым улицам, обращая внимание на названия и архитектуру – и вам откроется сокровищница приключений и путешествий из прошлого в настоящее и будущее. Фотографируйте, снимайте, рисуйте и щедро делитесь своими находками», – отметила Ирина Галанова.
Напомним, Законодательное собрание Пермского края в восьмой раз проводит региональный конкурс «Путешествие по Пермскому краю». За эти годы участниками стали более 1500 дошкольников, школьников, студентов и педагогов из всех территорий региона. Конкурсанты создают авторские туристические маршруты по своей малой родине. Лучшие из них станут основой для телевизионных фильмов.
Работы на конкурс 2024 года принимаются по четырем номинациям: «Семейный туристический маршрут», «Детский туристический маршрут», «Молодежный туристический маршрут» и «Семейные истории». Специальная номинация «Семейные истории» приурочена к Году семьи в России, объявленному президентом РФ Владимиром Путиным.
Как ранее отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, с каждым годом всё больше прикамцев участвуют в краеведческом конкурсе семьями, а новая номинация не оставит равнодушными жителей Прикамья. «Семейные истории всегда пронизаны сильными чувствами: в них есть захватывающие и драматические истории, свои герои и уникальные рассказы, которые не оставят равнодушными», – подчеркнул Валерий Сухих.
В этом году у участников также есть возможность не только стать героями телевизионных передач, но и принять участие в окружном проекте. Лучшие работы и их авторы будут рекомендованы для участия в Спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа «Туриада».
Заявки на конкурс «Путешествие по Пермскому краю» принимаются до 1 апреля 2024 года. Предварительные итоги будут подведены на краеведческом форуме в апреле. Подробнее об условиях участия, критериях оценки, требованиях к заявкам – на сайте Законодательного собрания Пермского края (https://zsperm.ru/s1/archive/news/detail.php?ID=131874).
Цель вебинара – помочь конкурсантам подготовить качественные конкурсные работы – туристические маршруты по своей малой родине. В качестве спикеров выступили победители конкурса прошлых лет, эксперт Всероссийского туристско-краеведческого конкурса «Родина уникальных», руководитель Методического совета Агентства профессиональных траекторий Ирина Галанова.
Она рассказала участникам об особенностях разработки туристических маршрутов и поделилась успешными примерами создания бренда территории. «Каждый из участников может рассказать о том, что есть интересного и уникального в регионе. Загляните в школьные музеи, полистайте семейные альбомы, пройдите по знакомым улицам, обращая внимание на названия и архитектуру – и вам откроется сокровищница приключений и путешествий из прошлого в настоящее и будущее. Фотографируйте, снимайте, рисуйте и щедро делитесь своими находками», – отметила Ирина Галанова.
Напомним, Законодательное собрание Пермского края в восьмой раз проводит региональный конкурс «Путешествие по Пермскому краю». За эти годы участниками стали более 1500 дошкольников, школьников, студентов и педагогов из всех территорий региона. Конкурсанты создают авторские туристические маршруты по своей малой родине. Лучшие из них станут основой для телевизионных фильмов.
Работы на конкурс 2024 года принимаются по четырем номинациям: «Семейный туристический маршрут», «Детский туристический маршрут», «Молодежный туристический маршрут» и «Семейные истории». Специальная номинация «Семейные истории» приурочена к Году семьи в России, объявленному президентом РФ Владимиром Путиным.
Как ранее отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, с каждым годом всё больше прикамцев участвуют в краеведческом конкурсе семьями, а новая номинация не оставит равнодушными жителей Прикамья. «Семейные истории всегда пронизаны сильными чувствами: в них есть захватывающие и драматические истории, свои герои и уникальные рассказы, которые не оставят равнодушными», – подчеркнул Валерий Сухих.
В этом году у участников также есть возможность не только стать героями телевизионных передач, но и принять участие в окружном проекте. Лучшие работы и их авторы будут рекомендованы для участия в Спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа «Туриада».
Заявки на конкурс «Путешествие по Пермскому краю» принимаются до 1 апреля 2024 года. Предварительные итоги будут подведены на краеведческом форуме в апреле. Подробнее об условиях участия, критериях оценки, требованиях к заявкам – на сайте Законодательного собрания Пермского края (https://zsperm.ru/s1/archive/news/detail.php?ID=131874).
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