Пермским судебным приставам рассказали о становлении избирательного права в России

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Визиты лекторов российского общества «Знание» всегда вызывают интерес у сотрудников Главного управления ФССП России по Пермскому краю. Вот и в этот раз актовый зал был полон. В преддверии президентских выборов 2024 судебным приставам напомнили об особенностях становления избирательной системы в России.Роль спикера взял на себя Владимир Мухин, директор Малой академии государственного управления Пермского края. Он начал свое выступление с краткого экскурса в историю нашей страны, а именно о том, как в Новгородской Руси происходили выборы князя, посадников, Вече и Совета господ. Рассказал лектор и о том, как формировались правовые основы выборов на всем протяжении российской государственности и как они продолжают эволюционировать.Большое внимание было уделено достижениям ЦИК в плане обеспечения безопасности и прозрачности выборов всех уровней. Сейчас за каждым избирательным участком ведется видеонаблюдение в онлайн режиме, к тому же данные записи можно пересмотреть для фиксации возможных нарушений. Для облегчения волеизъявления граждан предусмотрены многочисленные сервисы, которые помогут проголосовать и тем, кто в день выборов будет далеко от дома и тем, кто, наоборот, в силу обстоятельств не может сам прийти и отдать свой голос за своего кандидата.