Росреестр Прикамья разъясняет, как отказаться от сельхозучастка

Марина Осипова © Вечерние ведомости

У многих жителей Пермского края в распоряжении есть земельные участки, которые возделывать тяжело или уже нет необходимости выращивать что-либо на участке. Речь идет в данном случае о земельных участках сельскохозяйственного назначения. К землям сельскохозяйственного назначения относятся земли, которые находятся за границами населенного пункта и предоставляются для нужд сельского хозяйства. Вместе с тем действующим законодательством предусмотрено, что правообладатели недвижимости несут бремя ответственности за принадлежащее им имущество, обязанность использовать предоставленные земельные участки согласно целевому назначению и своевременно уплачивать налог на это имущество.Если владельцу сельхозучастка не нужен этот земельный участок, он может продать его или отказаться от права собственности.Как правильно продать участок?1. Необходимо письменно известить министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края (614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 30 А) или орган местного самоуправления (если земельный участок примыкает к черте населенного пункта) о намерении продать участок с указанием цены, размера, местоположения земельного участка и срока, до истечения которого должен быть осуществлен взаимный расчет.2. Извещение вручить под расписку или направить заказным письмом с уведомлением о вручении.3. Продавец вправе продать земельный участок только после получения отказа от покупки или неполучения согласия на покупку по истечении 30 дней с даты получения запроса уполномоченными органами.4. Продать земельный участок продавец вправе в течение одного года и по цене не ниже указанной в извещении цены.5. При продаже участка по цене ниже ранее заявленной продавец обязан направить новое извещение по установленным правилам.Как отказаться от права собственности на сельхозучасток?Собственник земельного участка должен написать заявление об отказе от права собственности на земельный участок. К заявлению прилагается правоустанавливающий документ на земельный участок или документ, устанавливающий или удостоверяющий право на земельную долю (если право собственности было ранее зарегистрировано, то правоустанавливающий документ не требуется).Заявление вправе подать собственник или его представитель, при наличии нотариально удостоверенной доверенности в любом офисе МФЦ или в «Личном кабинете» на сайте Росреестра или портале Госуслуг.Право собственности на земельный участок прекращается с даты внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости.При прекращении права собственности на земельный участок или земельную долю государственная пошлина не взимается.