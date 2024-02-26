Судебные приставы добились надлежащего оснащения сельских медпунктов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В результате применения штрафных санкций фельдшерско-акушерские пункты в Юсьвинском районе Пермского края укомплектованы недостающим медицинским оборудованием.Ранее в ходе проверки надзорного органа было установлено, что в трех фельдшерско-акушерских пунктах отсутствует необходимое медицинское оборудование, в том числе электрокардиографы, автоматические дефибрилляторы, стерилизаторы, кислородные ингаляторы, анализаторы уровня сахара в крови, носилки, щиты спинальные с устройством для фиксации головы и многое другое.Главному врачу ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» вносились представления, однако нарушения устранены не были, в связи с чем последовало обращение в суд.Исполнительные документы о возложении обязанности на медицинское учреждение принять меры к укомплектованию трех ФАПов поступили на исполнение в отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.Руководство организации-должника надлежащим образом уведомили о возбуждении исполнительных производств, однако в установленный срок необходимые мероприятия проведены не были, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. После этого должнику вновь предоставили время для исполнения решения суда, но и в этот раз требования исполнительных документов исполнены не были. Больницу привлекли к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ, а главного врача предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда.Штрафные санкции и перспектива уголовного преследования побудили руководство учреждения здравоохранения оснастить ФАПы медицинским оборудованием. Теперь в сельских медпунктах есть все необходимое для оказания первичной медико-санитарной помощи.