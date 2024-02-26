Возрастное ограничение 18+

Оптоволоконные датчики предскажут разрушения еще на этапе создания деталей

15.13 Вторник, 27 февраля 2024
Волоконно-оптические датчики активно используются в мире для определения деформаций на поверхности конструкций, например, при мониторинге зданий, ангаров и мостов. Благодаря научному сообществу скоро будет возможно и внутри изделий контролировать дефектообразование с помощью оптоволокна. Сейчас изучается возможность их внедрения в композиционные материалы. Однако здесь важно учитывать специфику изготовления деталей из композитов и характеристики самих приборов. В данный момент на производстве не оценивают технологические деформации изделий таким способом. Ученые ПНИПУ предлагают внедрять волоконно-оптические датчики внутрь полимерной композиционной конструкции и получать данные о нарушениях, сохраняя при этом все эксплуатационные свойства. Такой способ позволит предсказывать возможное разрушение детали в процессе ее создания.

Статья с результатами исследования опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Аэрокосмическая техника» №75, 2023 год. Результаты получены при выполнении государственного задания Минобрнауки РФ на выполнение фундаментальных научных исследований (проект № FSNM-2023-0006).

Композиционные материалы состоят из двух или более различных компонентов, которые при объединении образуют совершенно новый материал с уникальными свойствами. Они используются практически во всех отраслях промышленности для изготовления корпусов самолетов, рулей, деталей кузова, медицинских протезов, оконных рам, различных покрытий. При производстве композита в него можно внедрить волоконно-оптические датчики и так контролировать весь процесс изготовления изделия, отслеживать малейшие внутренние нарушения.

Контроль технологических деформаций в материале повысит качество изготовления композитных изделий и снизит вероятность дефектообразования. Сейчас вопрос такого внедрения оптоволокна рассматривается лишь на уровне лабораторных исследований. Ученые ПНИПУ предложили регистрировать технологические деформации в материале с помощью внедренных в его структуру датчиков на основе волоконных брэгговских решеток.

В основе работы таких приборов лежит распространяющаяся световая волна. Ее свойства изменяются вместе с измеряемой физической величиной. Брэгговские решетки находятся в сердцевине оптоволокна. Они отражают световой сигнал, длина волны которого смещается вместе с изменением температуры, напряжения или деформации. Измерение этой зависимости позволит регистрировать нарушения внутри изделия.

Важный аспект изготовления композита – контроль его напряжений, из-за которых образуются деформации. Волоконно-оптические датчики, внедренные в структуру композита, могут зафиксировать возникающие напряжения в полимерной матрице (основе композита) за счет своих малых габаритов и высокой чувствительности.

Политехники фиксировали технологические деформации с помощью устройства интеррогатора. Он генерирует и передает по оптическому волокну световой сигнал. В ходе эксперимента в композиционный материал на глубину 15 мм ученые внедрили два датчика: для контроля температуры и деформаций.

– В результате мы зафиксировали нарушения на уровне 0,10073 и 0,07156%, что может существенно повлиять на образование пор, расслоений и других дефектов в материале. Это малые деформации, однако даже они могут привести к тому, что деталь будет создана или с браком, или сломается в процессе эксплуатации, – объясняет кандидат технических наук, директор Молодежного проектно-технологического бюро Передовой инженерной школы ПНИПУ Глеб Шипунов.

Исследования, проведенные учеными Пермского политеха, доказали, что волоконно-оптические датчики позволяют с высокой точностью контролировать технологические напряжения и деформации, возникающие в процессе изготовления изделий из полимерных композиционных материалов. Реализованная идея уникальна, с применением такой технологии на производстве контролировать нарушения в композитах будет проще и эффективнее.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Дом Севастьянова переехал в Сочи
26 февраля 2024
Екатеринбуржцы предпочитают проводить выходные за спортом, прогулками и общением с семьей
18 февраля 2024
Два екатеринбуржца задержаны за мошенничество в приобретении гаджетов
22 февраля 2024
Автоинспекторы в Новоуральске покормили птиц и провели беседу со школьниками
18 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Перми появился город в городе

Китайский рынок переехал в Заостровку
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:17 Росреестр Прикамья разъясняет, какие сделки с недвижимостью необходимо заверить у нотариуса
15:13 Оптоволоконные датчики предскажут разрушения еще на этапе создания деталей
14:47 Росреестр Прикамья рассказал, что делать, если информация об объектах недвижимости отсутствует на Госуслугах
14:44 Ученые ПНИПУ нашли способ сделать транспортировку водорода тише
10:28 Судебные приставы помогли пермячке восстановить репутацию
14:40 Сотрудники прикамского Росреестра приняли участие в благотворительной акции «Берегини»
13:10 В Перми открылся центр подбора персонала «Уралкалия»
10:20 ГУФССП по Пермскому краю ведет прием на службу в органах принудительного исполнения
14:42 Росреестр Прикамья разъясняет, как вернуть излишне уплаченную госпошлину
14:36 Разработка ученых Пермского политеха обеспечит качественную и быструю работу медсестер
10:24 Судебные приставы взыскали с прикамца уголовный штраф за нарушение миграционного законодательства
14:51 Росреестр Прикамья разъясняет, как снять с учета разрушенный или ветхий объект недвижимости
14:11 22 февраля в «Горьковке» состоятся литературные встречи
09:51 С соликамской управляющей компании взыскан ущерб за коммунальную аварию
15:05 Ученые ПНИПУ создали экологичный и прочный дорожный материал с использованием канистр для моторного масла
15:03 В январе 2024 года в Прикамье на кадастровый учет поставлено более тысячи индивидуальных жилых домов
10:37 В Пермском крае снижаются долги по заработной плате
14:39 Росреестр Прикамья разъясняет нюансы перераспределения долей по маткапиталу
14:38 Ученые ПНИПУ разработали способ, облегчающий производство литейных отливок
10:33 В Перми судебные приставы взыскали полмиллиона ущерба от мошеннических действий нечистоплотного подрядчика
14:51 Ученые ПНИПУ разработали новый метод строительства из снега
Все новости
16:26 В Минцифры прокомментировали массовый сбой в работе Telegram
16:04 В Греции водители такси проводят марш протеста
15:07 В работе Telegram в России произошел сбой
18:05 В Татарстане сотрудницу райисполкома уволили за видео
17:53 Узбекистан хочет увеличить объемы поставок газа из России в 3,6 раза
17:47 60% россиян старше 55 лет были трудоустроены через центры занятости
17:36 К 2030 году в московском метро планируется запустить беспилотники
14:23 В Госдуму внесли законопроект о возможности граждан отзывать мэров и депутатов через Госуслуги
13:38 Объем инвестиций в туризм в России в 2024 году может превысить 700 млрд рублей
13:23 В Хабаровске признали экстремистским движение «Я/МЫ Сергей Фургал»
17:04 В Дагестане без электроснабжения остались более 70 тысяч человек
15:12 Элла Памфилова рассказала о новых возможностях наблюдения за онлайн-голосованием
16:52 СК: организована проверка по факту смерти Алексея Навального
16:28 В УФСИН заявили о смерти Алексея Навального
15:55 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых
15:45 Более 20 детей почувствовали себя плохо после патриотического мероприятия в калининградской школе
15:24 СКР: калининградские школьники отравились неизвестным токсичным веществом
14:45 Власти Казахстана обсуждают фиксированный коридор цен на яйца
13:44 На Солнце произошла очередная вспышка высшего балла
12:52 В ХМАО новорожденному ребенку дали имя Владимир-Путин
12:25 В Сенегале после массовых протестов признали перенос президентских выборов неконституционным
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK