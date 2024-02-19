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Росреестр Прикамья рассказал, что делать, если информация об объектах недвижимости отсутствует на Госуслугах

14.47 Понедельник, 26 февраля 2024
Жители Прикамья — активные пользователи портала Госуслуг. В личном кабинете портала содержится полезная информация, в том числе об объектах недвижимости пользователя. Управление Росреестра по Пермскому краю разбирает ситуации, когда данные о принадлежащем объекте недвижимости не отображаются в личном кабинете.

1. Право собственности на объекты недвижимости не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Для государственной регистрации права собственности, необходимо обратиться в Росреестр с заявлением и правоустанавливающим документом.

Документы можно предоставить лично в МФЦ или на подать портале Госуслуг (потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись). Средний срок проведения процедуры – 1 рабочий день.

За государственную регистрацию ранее возникшего права, возникшего до 1998 года, государственная пошлина не взимается. В остальных случаях размер госпошлины определяется Налоговым кодексом РФ.

2. На Госуслугах еще не обновились данные, предоставленные из реестра недвижимости.

Если сведения о недавно приобретенном или оформленном объекте недвижимости не отображаются в личном кабинете, нужно проверить информацию повторно через несколько дней. Если сведения не отображаются более одной недели, можно обратиться в Росреестр через личный кабинет Госуслуг в разделе «Документы»/«Недвижимость»/«Сообщить об ошибке».

3. После смены документов (ФИО, СНИЛС, паспорт РФ и др.).

Если у собственника поменялись персональные данные, и документы, их содержащие, для внесения актуальных сведений можно обратиться в Росреестр лично через МФЦ или подать обращение на портале Госуслуг через «Платформу обратной связи»: https://pos.gosuslugi.ru/landing/.

4. Есть техническая ошибка в сведениях ЕГРН.

Обращение на исправление ошибки можно подать тремя способами на выбор: в личном кабинете Госуслуг, на сайте Росреестра или лично в МФЦ. Ошибку исправят в срок от 3 до 5 рабочих дней. Данные в личном кабинете на Госуслугах обновятся автоматически.

Сведения о своей недвижимости можно посмотреть в общедоступных бесплатных сервисах. Это быстро и удобно.

- В личном кабинете на портале Госуслуги (https://www.gosuslugi.ru/) в разделе «Документы»/«Недвижимость». На Госуслугах собственник также может бесплатно в считанные минуты получить онлайн-выписку о своей недвижимости.

- На сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru) в разделе «Услуги и сервисы»/«Сервисы»/«Справочная информация по объектам недвижимости».

Обратите внимание. Сведения о зарегистрированных договорах долевого строительства не отображаются в личном кабинете Госуслуг, онлайн-выписка на такие объекты не предоставляется. Для получения этих сведений необходимо запросить выписку о договорах долевого участия в строительстве в филиале МФЦ или портале Госуслуг за плату.

Размер госпошлины см. п.п. 21-31 п.1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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