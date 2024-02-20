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Судебные приставы помогли пермячке восстановить репутацию

10.28 Понедельник, 26 февраля 2024
Судебные приставы обязали руководителя агентства недвижимости опровергнуть ложную информацию, размещенную в социальной сети. С иском о защите чести и достоинства в суд обратилась жительница г. Березники Пермского края, которая ранее работала в местном агентстве недвижимости.

В ходе судебного процесса было установлено, что бывшая работодательница разместила в одной из социальных сетей пост под названием «УВОЛЕНЫ С ПОЗОРОМ», в котором публично обвинила истицу в мошенничестве, недобросовестной работе и полной некомпетентности в сфере недвижимости. Оскорбленная голословной клеветой, экс-сотрудница обратилась к модератору социальной сети, и запись была удалена. Но автор публикации на этом не успокоилась и вновь разместила аналогичный пост в своем сообществе.

Так как ответчица не смогла предоставить доказательства правдивости своих слов, суд счел ее виновной в распространении ложных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Женщину обязали опровергнуть недостоверную информацию и выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Соответствующие исполнительные документы поступили на исполнение в отдел судебных приставов по г. Березники и Усольскому району ГУФССП России по Пермскому краю.

Судебный пристав надлежащим образом уведомил должницу о возбуждении исполнительных производств, ознакомил со сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера.

Так как женщина не торопилась выполнять возложенные на нее судом обязательства, сотрудник органа принудительного исполнения в рамках исполнительного производства неимущественного характера вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. После применения штрафной санкции гражданка на странице своего агентства в социальной сети опровергла ранее размещенную информацию, указав, что данное сообщение признано решением суда не соответствующим действительности, порочащим честь и достоинство взыскательницы.

При этом, компенсировать причиненный моральный вред должница в добровольном порядке отказывается. В целях его принудительного взыскания судебным приставом вынесен запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим ей автомобилем, наложен арест на расчетные счета, обращено взыскание на заработную плату. Также до полного погашения задолженности гражданка будет ограничена в праве выезда за пределы РФ.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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