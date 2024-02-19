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Сотрудники прикамского Росреестра приняли участие в благотворительной акции «Берегини»

14.40 Четверг, 22 февраля 2024
20 февраля 2024 года более 60 сотрудников Управления Росреестра по Пермскому краю приняли участие в благотворительной акции регионального фонда «Берегиня» «Умножай любовь».

«Акция приурочена к 15 февраля - Международному дню детей, больных раком, - рассказывает Елизавета, волонтер фонда «Берегиня». – В этом году она стартовала уже в седьмой раз.

За шесть лет проект поддержали 30 000 участников. Было собрано около 3,5 млн рублей. Оказана помощь 137 детям. Деньги направлены на лекарства, проезды до места лечения, реабилитационные программы фонда, ремонт и приобретение оборудования в Пермский детский онкологический центр».

По данным сайта умножайлюбовь.рф, ежегодно в Пермском крае онкопатологию выявляют у 100–120 детей. 80 процентов детей, заболевших онкологическими заболеваниями, выздоравливают.

Поддержать ребенка, который борется с серьезным недугом, может каждый, сделав пожертвование, получить взамен символ акции - значок-сердечко, наклейку на смартфон или брелок.

Коллектив Управления уже более трех лет принимает участие и в других акциях фонда, например, «Коробка храбрости». Детям, больным онкологическими заболеваниями, для выздоровления постоянно проводят процедуры, необходимые для спасения жизни. Из волшебной коробки каждый ребенок получает игрушку за то, что он, проходя лечение, был сильным и смелым. Пермяки могут принять участие в акции и передать игрушки в Пермский онкологический центр.

Сотрудники Управления исполнили желания трех подопечных фонда в рамках новогодней акции «Письмо Деду Морозу».

Бескорыстная помощь бессрочна. Творить добро никогда не поздно. Давайте вместе умножим нашу любовь и сделаем мир лучше!

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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