В Перми открылся центр подбора персонала «Уралкалия»

Марина Тушина © Вечерние ведомости

В Перми в торгово-развлекательном центре «iMall Эспланада» состоялось торжественное открытие центра подбора персонала компании «Уралкалий».Основная задача центра - трудоустройство в компанию новых сотрудников. Жителям и гостям города будут предложены разные варианты работы: вахтовым методом и с учетом релокации - переезда на новое место жительства.Офис, оформленный в фирменном стиле «Уралкалия», расположен на втором этаже торгово-развлекательного центра. При входе каждого соискателя встречает специалист по подбору персонала, рассказывает о компании, производстве, открытых вакансиях и социальных гарантиях.Ирина Константинова, заместитель генерального директора - директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:- Открывая центр по подбору персонала в столице края, «Уралкалий» становится ближе к потенциальным сотрудникам. Для нас главный приоритет в работе - люди. Именно от их квалификации и профессионализма зависит общий успех компании. Теперь любой желающий может прийти в центр, получить ответы на свои вопросы и узнать о работе на одном из крупнейших предприятий Верхнекамья.Режим работы центра подбора персонала компании «Уралкалий»: с понедельника по воскресенье с 10:00 до 22:00 часов. Телефон для справок - 8 912 59 065 39.