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Росреестр Прикамья разъясняет, как вернуть излишне уплаченную госпошлину

14.42 Среда, 21 февраля 2024
Оформляете недвижимость в собственность? Рекомендация: уплатить государственную пошлину после подачи заявления о регистрации права собственности и получения от Росреестра уникального идентификатора начисления (УИН). Почему? Чтобы не переплатить и правильно указать реквизиты в платежном документе.

Если все же произошла ошибка, денежные средства можно вернуть. Для этого необходимо подать заявление на возврат средств.

Если раньше нужно было лично обращаться с документами в многофункциональный центр, то теперь проще всего это сделать в «Личном кабинете правообладателя» на официальном сайте Росреестра: https://rosreestr.gov.ru/.

1. Пройти авторизацию в личном кабинете Росреестра с логином и паролем от Госуслуг.

2. Заявление на возврат находится во вкладке «Мои услуги и сервисы» / «Иное». После выбора раздела отобразится виджет выбора услуги с раскрывающимся списком. Выбрать можно, пролистав список, или начать ввод названия услуги для автоматического поиска по совпадающим словам. Выберите услугу в списке - «Возврат платы и государственной пошлины».

3. Заполнить сведения о заявителе.

Необходимо выбрать, от чьего имени подается заявление.

Если выбрана опция «Плательщик», некоторые поля будут по умолчанию заполнены сведениями, которые пользователь указал в личном кабинете Госуслуг.

Если заявление подает «Представитель (правопреемник) плательщика», выберите категорию плательщика:
- физическое лицо;
- российское юридическое лицо;
- иностранное юридическое лицо.

К сведению. По умолчанию выбрана опция «Плательщик».

4. Заполнить сведения о платеже, подлежащем возврату.

5. Если требуется, заявление можно отредактировать на этапе предварительного просмотра.

6. Подписать заявление усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) и отправить его в ведомство.

Почему подать заявления о возврате государственной пошлины удобно через сервис Росреестра?

1. Электронный сервис ведомства - бесплатный и общедоступный.

2. Подать документы можно, не выходя из дома или офиса.

3. Время подачи документов составляет не более 5 минут.

4. Срок оказания услуги - до 17 дней.

Важно!

1. Подать заявление о возврате излишне уплаченной пошлины за налогоплательщика может представитель налогоплательщика. Его полномочия должны быть подтверждены соответствующим документом, содержащим полномочия на осуществление действий по возврату государственной пошлины. Подтверждающие документы прилагаются к заявлению. В заявлении указывается расчетный счет налогоплательщика, т.е. лица, в отношении которого осуществлялись регистрационные действия.

2. Иное лицо не вправе требовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации уплаченного за налогоплательщика налога (ст. 45, Налоговый кодекс РФ).

3. Для получения услуги необходима УКЭП. Получить такую подпись можно в специализированном удостоверяющем центре.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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