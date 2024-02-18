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Разработка ученых Пермского политеха обеспечит качественную и быструю работу медсестер

14.36 Среда, 21 февраля 2024
Очереди в поликлиниках – привычная и раздражающая ситуация для многих людей. Она связана, прежде всего, с необходимостью персонала заполнять большое количество документов вручную. Сейчас в медицинскую сферу все активнее внедряют автоматизированные рабочие места (АРМ) для врачей. Это ускоряет, упрощает и структурирует выполняемую работу. Сервис повышает качество обслуживания пациентов, сокращает время ожидания в очередях за счет оптимизации всей работы в одной программе. Однако такое ПО распространено не на все процессы медучреждения, что приводит к ошибкам, потерям данных, медленной работе персонала и большим очередям. Магистрант Пермского политеха Алина Касимова разработала дополнительный сервис АРМ медсестры, который упорядочивает и ускоряет работу с пациентами.

Статья опубликована в сборнике «Автоматизированные системы управления и информационные технологии», 2023 год.

В больнице пациенты приходят на прием, чтобы получить соответствующее лечение. Доктор составляет лист назначения, внося данные вручную в электронные таблицы, а потом печатает его. Этот документ сначала передается в процедурный кабинет, а потом администратору, который вносит информацию из листа в систему.

– Процесс сам по себе времязатратный, поскольку вся цепочка может занимать от 30 до 60 минут на одного пациента. Да, на первый взгляд выписать назначение и ввести данные о выполненных услугах можно относительно быстро, но что насчет загруженных дней, когда один врач работает не с двумя, а с двадцатью двумя пациентами или более? Неизбежны очереди как у кабинетов, так и у стойки администратора. Как следствие, качество сервиса снижается. К тому же это повышает риски потерять бумажные документы или ошибиться при ручном вводе, – объясняет научный руководитель, кандидат технических наук, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ Денис Яруллин.

В качестве решения ученые Пермского политеха предлагают разработку дополнительного сервиса в виде АРМ медсестры, который повысит производительность и снизит риск ошибок в работе клиник. Программа минимизирует время заполнения документов, не допуская их потерь (так как они уже в системе). Именно из-за заполнения бумаг и их передачи люди долго ожидают в очереди. С внедрением АРМ пациента принимают вовремя и с запасом по времени так, чтобы провести все необходимые процедуры. Помимо прочего, происходит валидация данных при заполнении формы, за счет чего исключаются ошибочные значения в документах при ручном вводе.

Существующие подобные веб-решения осложняются тем, что для их реализации требуется внедрение целого программного пакета приложений для управления процессами клиники. Но они могут быть несовместимы с уже встроенными компьютерными системами, что приведет к сбоям в программе. Политехники предлагают свой собственный сервис, который разрабатывается под нужды конкретного медицинского учреждения, то есть под его бизнес-процесс. Он встраивается в уже имеющуюся систему, расширяя ее функционал.

Веб-приложение содержит оптимальный понятный интерфейс, который не требует дополнительного обучения пользователя. В функционал сервиса входит просмотр списка пациентов, листов назначений и изменения статуса процедуры. На главной странице приложения медсестра сможет увидеть всех пациентов, у которых запланированы процедуры в текущий день. Их карточки представлены в удобном формате в виде плиток с ФИО и датой рождения. Выбрав нужную карточку, медсестра просматривает лист назначения и указывает статус каждой процедуры – выполнена или нет. Также тут можно узнать информацию о диагнозе и лечащем враче.

Разработанный интерфейс политехники протестировали среди медсестер клиники. Персонал отметил важность, удобство использования программы и соответствие рабочим потребностям.

– Сейчас мы совершенствуем технологию. Работаем над отображением остатков лекарственных препаратов на складе, разработкой чата для связи с администратором и врачом. А также планируем внедрять биометрию или RFID-карточки с чипом для авторизации пользователя. Приложение будет доступно персоналу клиники как на ПК, так и на телефоне ориентировочно осенью 2024 года, – поделилась магистрант кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ Алина Касимова.

Реализованные учеными Пермского политеха модели и алгоритмы могут быть использованы для разработки информационных систем в разных медицинских учреждениях. Программа АРМ медсестры внесет большой вклад в упорядоченную работу клиник, позволит избежать путаницы и ошибок в назначении лечения пациентам, а также обеспечит качественное и быстрое выполнение рабочих обязанностей.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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