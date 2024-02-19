Судебные приставы взыскали с прикамца уголовный штраф за нарушение миграционного законодательства

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Житель краевой столицы создал организованную группу лиц, в составе которой незаконно помогал иностранным гражданам получить разрешительный документ для легализации на территории России. Вместо того, чтобы познавать тонкости государственного языка, а также факты из истории страны пребывания, мигранты платили правонарушителям, которые выполняли тестовые задания за своих клиентов.После проверки результатов иностранцам выдавались сертификаты установленного образца, на основании которых можно было претендовать не только на трудовой патент, но и на вид на жительство, а также на российское гражданство.В ходе следствия было установлено, что за несколько лет незаконной деятельности предприимчивые прикамцы выдали более 50 таких документов.Организатор был привлечен к уголовной ответственности по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ за фальсификацию хода и результатов сдачи мигрантами экзамена и создания, тем самым, условий для незаконного пребывания указанных иностранных граждан в РФ. Мужчине было назначено наказание в виде трех лишения свободы условно и уголовного штрафа в размере 200 тыс. рублей.Процессуальный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Гражданин был должным образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден о возможном применении мер принудительного взыскания.Так как должник медлил с уплатой штрафа, сотрудником ведомства был вынесен ряд постановлений, ограничивающих его права. До погашения финансовых обязательств мужчине запрещалось покидать территорию Российской Федерации и пользоваться денежными средствами, находящимися на его счетах в банковских и кредитных организациях. Только после применения мер принудительного исполнения осужденный выплатил долг в полном объеме.