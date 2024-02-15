Росреестр Прикамья разъясняет, как снять с учета разрушенный или ветхий объект недвижимости

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Любая вещь рано или поздно может прийти в негодность и прекратить своё существование. Объекты недвижимости не являются в этом плане исключением – они точно так же могут обветшать, сгореть и разрушиться. Гибель или уничтожение имущества служат основанием для прекращения права собственности на него, однако прекращение права собственности на объект недвижимости в такой ситуации не происходит автоматически.Такие объекты необходимо снять с кадастрового учета, а также прекратить на них право собственности, если оно было ранее зарегистрировано.Как правильно снять с учета разрушенные объекты недвижимости, рассказывает начальник Верещагинского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Найденко.Снять с учета разрушенный или ветхий объект нужно, во-первых, чтобы не платить налог на имущество, во-вторых, чтобы поставить на учет и зарегистрировать новый, вновь построенный объект недвижимости.Чтобы снять с учета объекты, на которые зарегистрировано право собственности, необходимо направить в Росреестр единое заявление о снятии объекта с учета и прекращения прав на него.Если у объекта несколько собственников, то заявление подается каждым из правообладателей или же их законными представителями на основании нотариально удостоверенной доверенности.Если на объект право собственности не было зарегистрировано, то нужно представить правоустанавливающий документ на него, например, договор купли-продажи, дарения, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и т.д.Кроме того, к заявлению следует приложить акт обследования объекта недвижимости, подтверждающий факт прекращения его существования. Акт составляет кадастровый инженер по итогам осмотра места нахождения объекта недвижимости. Если объект снимается с учета по решению суда, то прилагается соответствующий судебный акт.Документы можно подать в офисах МФЦ или направить в электронном виде на сайте Росреестра при наличии электронной подписи. Собственники могут договориться с кадастровым инженером о том, что именно он направит документы в Росреестр в электронном виде и потом предоставит выписку из ЕГРН о снятии объекта с учета и прекращении прав на него. Эти условия необходимо включить в договор подряда с кадастровым инженером. То есть гражданину не надо самому обращаться в МФЦ.За снятие с кадастрового учета объекта недвижимости и регистрацию прекращения права государственная пошлина не взимается.