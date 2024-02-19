22 февраля в «Горьковке» состоятся литературные встречи

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В 18:00 пермяков приглашают на презентацию книги В. Вирченко «Доносчики» (16+).Это продолжение рассказа о разведчике Николае Кузнецове. Автор поднимает тему возникновения ложных свидетельств о Герое Советского союза; некоторые вопросы Гражданской войны, коллективизации и индустриализации, рассказывает о победе в Великой Отечественной войне, роли органов госбезопасности на всех этапах существования Советского Союза. При написании книги «Доносчики» (в трех томах) использованы документы, хранящиеся в государственных архивах Тюмени, Екатеринбурга, Перми, Кудымкара, в музее разведчика Н. И. Кузнецова в Талице, заводском музее Уралмаша, труды советских, российских и зарубежных историков.В 18:30 начнется встреча, посвященная творчеству писателя Д. Стейнбека (16+).Известный американский прозаик, классик американской литературы XX века, сценарист и журналист Джон Эрнст Стейнбек (1902-1968) писал в реалистическом жанре о жизни простых рабочих США. Он автор очерков о своей жизни и путешествиях, исторических произведений. На мероприятии пойдет речь о его жизни и творчестве, в частности о романе «Гроздья гнева» (1939), повести «О мышах и людях» (1937) и об экранизациях его произведений. Модератор Александр Шестаков.