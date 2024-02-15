С соликамской управляющей компании взыскан ущерб за коммунальную аварию

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Соликамский городской суд обязал ООО «ОО «Коммунальщик» возместить двум жильцам многоквартирного дома материальный ущерб, причиненный затоплением. Авария произошла из-за прорыва соединительной трубы и радиатора отопления в квартире этажом выше, из-за чего пострадали две квартиры.Собственники недвижимости обратились к представителям управляющей компании с требованием компенсировать затраты, понесенные в связи с восстановительным ремонтом. Но граждане столкнулись с уверениями, что ущерб обязана выплачивать владелица квартиры, где произошла утечка воды. При этом коммунальщики ссылались на тот факт, что оборудование, на котором произошел прорыв, не является общедомовым имуществом и находится вне зоны ответственности управляющей компании.Суд указал представителям компании, что они неверно трактуют действующее законодательство. Согласно «Правилам содержания общего имущества», именно обслуживающая организация несет ответственность за неисправное оборудование, из-за которого произошла авария. Исходя из этого, двум собственникам пострадавшего жилья суд присудил более 400 тыс. рублей в качестве компенсации убытков.Сводное исполнительное производство в отношении управляющей компании находилось на исполнении в отделе судебных приставов по г. Соликамску и Соликамскому району ГУФССП России по Пермскому краю. В целях обеспечения исполнения финансовых обязательств судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия с транспортом юридического лица, а также наложил арест на денежные средства организации-должника, находящиеся на банковских счетах. Но это не ускорило темпов погашения задолженности. Тогда с управляющей компании был взыскан исполнительский сбор порядка 30 тыс. рублей. Только после применения данной меры принудительного исполнения взыскатели смогли получить причитающиеся суммы.