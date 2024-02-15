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С соликамской управляющей компании взыскан ущерб за коммунальную аварию

09.51 Вторник, 20 февраля 2024
Соликамский городской суд обязал ООО «ОО «Коммунальщик» возместить двум жильцам многоквартирного дома материальный ущерб, причиненный затоплением. Авария произошла из-за прорыва соединительной трубы и радиатора отопления в квартире этажом выше, из-за чего пострадали две квартиры.

Собственники недвижимости обратились к представителям управляющей компании с требованием компенсировать затраты, понесенные в связи с восстановительным ремонтом. Но граждане столкнулись с уверениями, что ущерб обязана выплачивать владелица квартиры, где произошла утечка воды. При этом коммунальщики ссылались на тот факт, что оборудование, на котором произошел прорыв, не является общедомовым имуществом и находится вне зоны ответственности управляющей компании.

Суд указал представителям компании, что они неверно трактуют действующее законодательство. Согласно «Правилам содержания общего имущества», именно обслуживающая организация несет ответственность за неисправное оборудование, из-за которого произошла авария. Исходя из этого, двум собственникам пострадавшего жилья суд присудил более 400 тыс. рублей в качестве компенсации убытков.

Сводное исполнительное производство в отношении управляющей компании находилось на исполнении в отделе судебных приставов по г. Соликамску и Соликамскому району ГУФССП России по Пермскому краю. В целях обеспечения исполнения финансовых обязательств судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия с транспортом юридического лица, а также наложил арест на денежные средства организации-должника, находящиеся на банковских счетах. Но это не ускорило темпов погашения задолженности. Тогда с управляющей компании был взыскан исполнительский сбор порядка 30 тыс. рублей. Только после применения данной меры принудительного исполнения взыскатели смогли получить причитающиеся суммы.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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