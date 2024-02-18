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В январе 2024 года в Прикамье на кадастровый учет поставлено более тысячи индивидуальных жилых домов
По данным Управления Росреестра по Пермскому краю, в январе 2024 года в Прикамье на государственный кадастровый учет поставлено 1112 индивидуальных жилых домов на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, блокированной застройки и ведения садоводства. Это почти на 40% выше показателя аналогичного периода 2023 года - в январе прошлого года было построено 803 дома.
Более 60% построенных домов соответствует стандартному индивидуальному жилищному строительству (площадь дома не более 150 кв.м, расположен на земельном участке площадью не более 1500 кв. м).
В пятерке лидеров первое место традиционно занимает Пермский муниципальный округ, где возведено 429 домов общей площадью 52 453 кв. м. На втором месте – город Пермь, где построено 119 домов общей площадью 25 962 кв. м. На третьем месте - Краснокамский городской округ, где построено 73 дома общей площадью 9 010 кв. м. Добрянский городской округ на четвертом месте с 69 домами и площадью застройки 10 908 кв. м. Пятое место у Чайковского городского округа, где построено 52 дома площадью 8 155 кв. м.
Одноэтажное строительство составляет 44 % от всех построенных домов, двухэтажные дома – 55 %, трехэтажные дома – 1%.
Самый большой дом площадью 778 кв. м построен в Мотовилихинском районе г. Перми, самый маленький – в д. Колупаево Карагайского округа, его площадь составляет 14 кв. м.
Из сельских территорий безусловным лидером по индивидуальному жилищному строительству является Бардымский муниципальный округ, здесь жители построили 23 дома.
В среднем от 8 до 15 домов построено в Карагайском, Куединском, Нытвенском, Уинском, Чернушинском, Кудымкарском округах. По 1-2 дома построили жители Красновишерского, Октябрьского, Оханского, Частинского, Чердынского округов.
Те, кто решил строиться, информацию о свободных земельных участках могут узнать на Публичной кадастровой карте Росреестра в сервисе «Земля для стройки». Кроме того, здесь же можно направить заявку о предоставлении земельного участка и получить ответ от уполномоченного органа.
Сейчас в регионе под жилую застройку сформировано 2478 земельных участков общей площадью 1551 гектар на территории всех муниципальных образований Пермского края. Всего с помощью сервиса «Земля для стройки» в Пермском крае уже предоставлено 760 земельных участков.
В рамках проекта «Земля для стройки» Росреестр заключил соглашения с 87 субъектами Российской Федерации. Наибольшее количество участков, подходящих для жилищного строительства, выявлено в Северо-Кавказском (23,6 тыс.), Приволжском (14,8 тыс.) и Центральном (10,7 тыс.) федеральных округах. Лидерами по площади выявленных земель стали Приволжский (33,2 тыс. га), Центральный (27,4 тыс. га) и Сибирский (21,2 тыс. га) федеральные округа.
Более 60% построенных домов соответствует стандартному индивидуальному жилищному строительству (площадь дома не более 150 кв.м, расположен на земельном участке площадью не более 1500 кв. м).
В пятерке лидеров первое место традиционно занимает Пермский муниципальный округ, где возведено 429 домов общей площадью 52 453 кв. м. На втором месте – город Пермь, где построено 119 домов общей площадью 25 962 кв. м. На третьем месте - Краснокамский городской округ, где построено 73 дома общей площадью 9 010 кв. м. Добрянский городской округ на четвертом месте с 69 домами и площадью застройки 10 908 кв. м. Пятое место у Чайковского городского округа, где построено 52 дома площадью 8 155 кв. м.
Одноэтажное строительство составляет 44 % от всех построенных домов, двухэтажные дома – 55 %, трехэтажные дома – 1%.
Самый большой дом площадью 778 кв. м построен в Мотовилихинском районе г. Перми, самый маленький – в д. Колупаево Карагайского округа, его площадь составляет 14 кв. м.
Из сельских территорий безусловным лидером по индивидуальному жилищному строительству является Бардымский муниципальный округ, здесь жители построили 23 дома.
В среднем от 8 до 15 домов построено в Карагайском, Куединском, Нытвенском, Уинском, Чернушинском, Кудымкарском округах. По 1-2 дома построили жители Красновишерского, Октябрьского, Оханского, Частинского, Чердынского округов.
Те, кто решил строиться, информацию о свободных земельных участках могут узнать на Публичной кадастровой карте Росреестра в сервисе «Земля для стройки». Кроме того, здесь же можно направить заявку о предоставлении земельного участка и получить ответ от уполномоченного органа.
Сейчас в регионе под жилую застройку сформировано 2478 земельных участков общей площадью 1551 гектар на территории всех муниципальных образований Пермского края. Всего с помощью сервиса «Земля для стройки» в Пермском крае уже предоставлено 760 земельных участков.
В рамках проекта «Земля для стройки» Росреестр заключил соглашения с 87 субъектами Российской Федерации. Наибольшее количество участков, подходящих для жилищного строительства, выявлено в Северо-Кавказском (23,6 тыс.), Приволжском (14,8 тыс.) и Центральном (10,7 тыс.) федеральных округах. Лидерами по площади выявленных земель стали Приволжский (33,2 тыс. га), Центральный (27,4 тыс. га) и Сибирский (21,2 тыс. га) федеральные округа.
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