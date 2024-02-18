В январе 2024 года в Прикамье на кадастровый учет поставлено более тысячи индивидуальных жилых домов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По данным Управления Росреестра по Пермскому краю, в январе 2024 года в Прикамье на государственный кадастровый учет поставлено 1112 индивидуальных жилых домов на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, блокированной застройки и ведения садоводства. Это почти на 40% выше показателя аналогичного периода 2023 года - в январе прошлого года было построено 803 дома.Более 60% построенных домов соответствует стандартному индивидуальному жилищному строительству (площадь дома не более 150 кв.м, расположен на земельном участке площадью не более 1500 кв. м).В пятерке лидеров первое место традиционно занимает Пермский муниципальный округ, где возведено 429 домов общей площадью 52 453 кв. м. На втором месте – город Пермь, где построено 119 домов общей площадью 25 962 кв. м. На третьем месте - Краснокамский городской округ, где построено 73 дома общей площадью 9 010 кв. м. Добрянский городской округ на четвертом месте с 69 домами и площадью застройки 10 908 кв. м. Пятое место у Чайковского городского округа, где построено 52 дома площадью 8 155 кв. м.Одноэтажное строительство составляет 44 % от всех построенных домов, двухэтажные дома – 55 %, трехэтажные дома – 1%.Самый большой дом площадью 778 кв. м построен в Мотовилихинском районе г. Перми, самый маленький – в д. Колупаево Карагайского округа, его площадь составляет 14 кв. м.Из сельских территорий безусловным лидером по индивидуальному жилищному строительству является Бардымский муниципальный округ, здесь жители построили 23 дома.В среднем от 8 до 15 домов построено в Карагайском, Куединском, Нытвенском, Уинском, Чернушинском, Кудымкарском округах. По 1-2 дома построили жители Красновишерского, Октябрьского, Оханского, Частинского, Чердынского округов.Те, кто решил строиться, информацию о свободных земельных участках могут узнать на Публичной кадастровой карте Росреестра в сервисе «Земля для стройки». Кроме того, здесь же можно направить заявку о предоставлении земельного участка и получить ответ от уполномоченного органа.Сейчас в регионе под жилую застройку сформировано 2478 земельных участков общей площадью 1551 гектар на территории всех муниципальных образований Пермского края. Всего с помощью сервиса «Земля для стройки» в Пермском крае уже предоставлено 760 земельных участков.В рамках проекта «Земля для стройки» Росреестр заключил соглашения с 87 субъектами Российской Федерации. Наибольшее количество участков, подходящих для жилищного строительства, выявлено в Северо-Кавказском (23,6 тыс.), Приволжском (14,8 тыс.) и Центральном (10,7 тыс.) федеральных округах. Лидерами по площади выявленных земель стали Приволжский (33,2 тыс. га), Центральный (27,4 тыс. га) и Сибирский (21,2 тыс. га) федеральные округа.