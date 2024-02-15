В Пермском крае снижаются долги по заработной плате

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В 2023 году на исполнении в структурных подразделениях Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю находилось более 3 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате.По сравнению с 2022 годом общая сумма задолженности прикамских предприятий и организаций сократилась на 69 млн рублей. В результате применения мер принудительного исполнения взыскателям возвращено более 84 млн рублей.Тенденция к сокращению поступающих на принудительное исполнение исполнительных документов данной категории наблюдается уже не первый год. Это позволяет сделать вывод о том, что в Пермском крае работодатели стали более ответственно относиться к выплате заработной платы и уделять больше внимания соблюдению трудового законодательства.Отметим, что в минувшем году самая крупная принудительно взысканная задолженность по заработной плате была, как и в 2022-ом, у коммунальной организации. Благодаря работе судебных приставов 137 работникам МУП «КЛЮЧИ 2015» города Кизела были перечислены долги на общую сумму более 32 млн рублей.