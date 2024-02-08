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Росреестр Прикамья разъясняет нюансы перераспределения долей по маткапиталу

14.39 Пятница, 16 февраля 2024
Жизненная ситуация. Семья из 4 человек использовала средства материнского капитала на погашение ипотеки. Для исполнения требования закона ими было составлено соглашение о выделении долей на родителей и всех детей, на квартиру зарегистрирована общая долевая собственность. Спустя время родители выяснили, что определили доли неправильно, не учли все особенности и выделили доли детям меньшего размера, чем это предусмотрено законодательством.

«Дело в том, что доли в праве собственности на жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского капитала, определяются исходя из равенства долей родителей и детей на средства материнского капитала, а не на все средства, за счет которых было приобретено жилое помещение, - поясняет начальник отдела координации и анализа деятельности Управления Росреестра по Пермскому краю Мария Созонтова. – Сейчас необходимо заново перераспределить доли, заключив новое соглашение о распределении долей. Причем это соглашение должно быть заверено у нотариуса. Для внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости в МФЦ идти не надо. Нотариус самостоятельно направит в Росреестр новое соглашение в электронном виде. Актуальную информацию по объекту недвижимости можно получить через личный кабинет на портале Госуслуг в бесплатной экспресс-выписке из ЕГРН».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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