В Перми судебные приставы взыскали полмиллиона ущерба от мошеннических действий нечистоплотного подрядчика

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Житель г. Перми, действуя по доверенности полученной от жены- индивидуального предпринимателя, заключил муниципальный контракт с администрацией Оханского городского округа на благоустройство 81 площадки для сбора твердых коммунальных отходов.Согласно техническим требованиям к объектам городской среды, они должны были быть построены из конкретного материала — электросварных труб, ранее не бывших в употреблении. Получив денежные средства для закупки расходных материалов, подрядчик приобрел использованные насосно-компрессионые трубы, чьи параметры значительно отличались от требуемых. Для того, чтобы скрыть данный факт, гражданин внес в акты приема-передачи объектов заведомо ложные сведения. Все бумаги были подписаны ничего не подозревающими представителями администрации. Обман вскрылся во время проведения контрольного мероприятия по проверке выполненных работ. Заказчик передал все доказательства в суд, а исполнитель попытался убедить следствие в том, что действовал из благих побуждений и выбрал другие трубы, так как толщина их стенок показалась ему более надежной. Но данное объяснение не удовлетворило следователей и избежать наказания нарушителю не удалось.Прикамца признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Учитывая тот факт, что подсудимый сотрудничал со следствием, его приговорили к 2 годам лишения свободы условно и обязали выплатить ущерб, причиненный противоправными действиями, в размере более 550 тыс. рублей.Решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов по Нытвенскому и Оханскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Несмотря на разъяснения сотрудника ведомства о негативных последствиях неуплаты финансовых обязательств, должник не прислушался к правовому ликбезу. Тогда судебный пристав взыскал с неплательщика исполнительский сбор в размере 7% от суммы ущерба. После применения штрафной санкции осужденный поторопился погасить задолженность.