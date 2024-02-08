Возрастное ограничение 18+

Росреестр Прикамья разъясняет новый порядок распоряжения общим имуществом в СНТ

14.44 Четверг, 15 февраля 2024
С 1 октября 2023 года вступили в силу новые правила управления общим имуществом в садоводческих товариществах (СНТ).

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных поясняет, что с учетом принятых поправок садоводы, которые владеют участками в СНТ, имеют право на долю в общей территории пропорционально площади своего индивидуального участка. К примеру, это дороги внутри товарищества, детские и спортивные площадки, та земля, которая находится
за пределами личных участков, но в границах СНТ.

Отметим основные изменения, коснувшиеся общего имущества в границах СНТ:

1. В протоколе общего собрания о приобретении земель общего пользования в границах СНТ в общую долевую собственность садоводов, размер доли в праве общей долевой собственности может не указываться.

При государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости будет внесена обезличенная запись о праве общей долевой собственности с указанием:
- вид права: «общая долевая собственность»;
- правообладатель: «собственники земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества»;
- доля: «доля в праве общей долевой собственности пропорциональна общей площади земельного участка».

2. Общее имущество может быть передано третьим лицам во владение и пользование на основании решения общего собрания, если за это проголосовало не менее 2/3 голосов от общего количества собственников индивидуальных садовых участков. И если это не нарушает права садоводов.

3. Общее имущество может быть передано
в собственность третьим лицам, если такое решение будет принято садоводами единогласно.

4. Зарегистрированная в ЕГРН доля на общее имущество не может быть выделена в натуре и не может быть отчуждена отдельно от права собственности от индивидуального садового участка. Собственник садового участка не вправе также совершать иные действия, влекущие передачу такой доли отдельно от права собственности садового участка. Сделки, совершенные с нарушением указанных положений, ничтожны.

Также продолжает действовать упрощенный порядок регистрации для объектов общего имущества СНТ в рамках закона о «дачной амнистии».

«Речь идёт о зданиях, сооружениях, относящихся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ и созданных до 2004 года. К примеру, сторожки, водонапорные башни, административные здания, используемые для общих нужд и т.п. До 2031 года такие объекты по-прежнему можно будет зарегистрировать в упрощённом порядке. При этом представление разрешительной документации на их строительство или реконструкцию не требуется. Подготовка технического плана на такие объекты осуществляется на основании декларации», - рассказал Алексей Бутовецкий, заместитель руководителя Росреестра.

Благодаря изменениям члены СНТ и ОНТ смогут осуществить реконструкцию объектов либо передать их на баланс органов власти, местного самоуправления или ресурсоснабжающих организаций.

Подробнее см. Федеральный закон от 24.07.2023 № 351-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307240018.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге на Химмаше хотят построить новый детский садик
08 февраля 2024
Два детсада и школу хотят построить в Железнодорожном районе Екатеринбурга
09 февраля 2024
На семь лет в колонию отправится житель Верхней Пышмы, лишивший земляка ноги
14 февраля 2024
Жители коттеджного посёлка под Екатеринбургом пожаловались Путину на отсутствие дорог и уличного освещения
11 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Перми появился город в городе

Китайский рынок переехал в Заостровку
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:51 Ученые ПНИПУ разработали новый метод строительства из снега
14:44 Росреестр Прикамья разъясняет новый порядок распоряжения общим имуществом в СНТ
14:58 Прикамский Росреестр: пермяки могут проверить правильность землепользования в новом сервисе
14:56 Ученые ПНИПУ выяснили, как производить газетную бумагу с наилучшими свойствами
10:16 Судебные приставы взыскали уголовный штраф с любительницы пьяной езды
14:35 Ученые ПНИПУ выяснили, как водород влияет на хрупкость деталей из сплавов
14:33 Как поменять «гараж» на «магазин» в ЕГРН, рассказали в Росреестре Прикамья
11:33 Судебные приставы ищут таланты
14:51 Росреестр Прикамья разъясняет, какие услуги можно получить без УКЭП
14:48 Ученый ПНИПУ разработал платформу для создания презентаций нового формата с мгновенной реакцией аудитории
10:45 В ГУФССП по Пермскому краю подвели итоги года по взысканию алиментов
16:27 Границы горы Крестовой и горы Ладейной внесены в Единый реестр недвижимости
16:10 Ученые ПНИПУ разрабатывают новые лекарства с помощью ультразвука и лейкоцитов человека
10:36 Соликамец лишился недвижимости из-за полумиллионного долга по алиментам
18:25 «Уралкалий» выделил средства на медицинское оборудование для больницы Соликамска
15:31 Росреестр Прикамья разъясняет, можно ли разделить арестованную недвижимость
15:27 Пермские ученые представили промышленный образец антропоморфного робота для обучения студентов, ординаторов и врачей-стоматологов
10:17 8 февраля в ГУФССП России по Пермскому краю проходит горячая линия по вопросам работы коллекторов
14:36 Ученый ПНИПУ разработал способ регулирования робота для производства звукопоглощающих конструкций
14:35 Прикамский Росреестр поясняет, какие характеристики объекта недвижимости нужно указать в договоре аренды
10:31 Судебные приставы защитили сотрудника Пермской таможни от противозаконных действий коллекторов
Все новости
17:38 Минздрав РФ уточнил количество погибших и раненых в Белгороде
17:09 Инфляция в Аргентине за год составила более 250%
17:03 В России резко вырос спрос на психологов
16:05 Губернатор Гладков: в Белгороде при ударе погибли пять человек, в том числе ребенок
15:03 В Белгороде при ракетной атаке поврежден торговый центр, есть погибшие
14:41 В Санкт-Петербурге осудили отца, который заставлял сына воровать
14:32 В Германии экс-прокурор-лунатик обвинен в насилии над собственным сыном
14:24 Число недвижимости, распроданной на торгах, выросло на 5%
14:15 За 2023 год из российских школ уволились более 193 тысяч учителей
13:30 Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в московском аэропорту
13:04 В Канзас-Сити в результате стрельбы на празднике пострадали 29 человек, один погиб
16:34 В школах Туркменистана учениц начали проверять на девственность
16:18 В Белогородской области из-за гололёда машину скорой буксировала пожарная
15:05 Петербуржец получил пожизненное за изнасилование собственных детей
14:08 Набиуллина: гражданам возмещают менее 10% средств, похищенных телефонными мошенниками
18:12 МЧС: в Москве кот спас ребенка от пожара
17:09 Во Владикавказе мужчина, выпивший жидкость из купленной бутылки минералки, скончался
16:59 Суд в Брянске оправдал мужчину, обвиняемого по статье о реабилитации нацизма
16:28 Лимит беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах может быть значительно сокращен
16:15 Жителям Вологды покажут интервью Путина в кинотеатре
15:49 Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих фермеров в Индии
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK