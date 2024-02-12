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Прикамский Росреестр: пермяки могут проверить правильность землепользования в новом сервисе

14.58 Среда, 14 февраля 2024
Росреестр на своем сайте запустил новый сервис «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований», позволяющий землепользователям оценить соблюдение обязательных требований земельного законодательства.

«Сервис находится в свободном доступе. Для проведения проверки земельного участка нужно знать его адрес или кадастровый номер, - объясняет начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Пермскому краю Юлия Алешина. – Ответив на вопросы, пользователь получит информацию о возможном наличии или отсутствии нарушений. Также на этапе получения результатов в зависимости от ответов анкетируемого сервис дает рекомендации по использованию земельного участка. Сервис поможет пермякам самостоятельно разобраться в законодательстве, принять меры для защиты своих прав и интересов, устранить возможные нарушения и стать добросовестным землепользователем. Необходимые рекомендации по устранению нарушений земельного законодательства всегда можно получить в Управлении Росреестра по Пермскому краю».

Важно. Местонахождение сервиса: сайт Росреестра.

1. Раздел «Деятельность»/«Государственный надзор»/«Государственный земельный надзор»/ «Самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований»: https://rosreestr.gov.ru/activity/gosudarstvennyy-nadzor/gosudarstvennyyzemelnyy-kontrol-nadzor/samostoyatelnaya-otsenka-soblyudeniya-obyazatelnykhtrebovaniy/.

2. Раздел «Мои объекты» в личном кабинете Росреестра. Здесь также размещены методические рекомендации по пользованию сервисом.

К сведению. Пермяки также могут проверить наличие или отсутствие нарушений в использовании земельного участка с помощью сервиса «Чек-лист добросовестного землепользователя», разработанного в 2021 году краевым Управлением Росреестра. Сервис находится на сайте Правительства Пермского края в разделе «Услуги и сервисы» /«Земельно-имущественные отношения»/«Чек-лист добросовестного землепользователя»: https://zpol.permkrai.ru.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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