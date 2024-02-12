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Судебные приставы взыскали уголовный штраф с любительницы пьяной езды

10.16 Среда, 14 февраля 2024
35-летняя жительница г. Чайковского Пермского края дважды попадалась пьяной за рулем.

В первый раз любительница пьяной езды отказалась от прохождения медосвидетельствования, за что ей были назначены 30 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав на 1,5 года. Однако наличие административного наказания не отучило гражданку от вредных привычек: употребив алкоголь, она вновь решила покататься по дорогам ночного города.

Подозрительный автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД. Вызывала сомнение и находящаяся за рулем женщина. Водителя проверили с помощью алкотестера и установили наличие алкогольного опьянения.

Суд признал нарушительницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Автомобиль, на котором совершались правонарушения, был оформлен на другое лицо, поэтому конфискации не подлежал. Осужденную приговорили к уплате уголовного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по г. Чайковскому ГУФССП России по Пермскому краю. Должница была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства и предупреждена, что в случае неуплаты уголовного штрафа в установленный законом 60-дневный срок, назначенное ей наказание может быть заменено более строгим видом. В целях дополнительной мотивации судебный пристав ограничил ее в праве выезда за пределы РФ.

Пермячка не стала усугублять свое положение и выплатила всю сумму штрафа в отведенное для этого время. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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