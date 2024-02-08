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Как поменять «гараж» на «магазин» в ЕГРН, рассказали в Росреестре Прикамья

14.33 Вторник, 13 февраля 2024
В официальной группе «ВКонтакте» Управления Росреестра по Пермскому краю задан вопрос. Разъясняем. Берите на заметку.

Пермяк приобрел здание и земельный участок. Предыдущий собственник (продавец) использовал здание под гараж. Новый собственник решил его использовать под магазин. Он изменил вид разрешенного использования земельного участка на вид «объекты торгового назначения» и обратился в краевой Росреестр с заявлением об изменении в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о наименовании объекта с «гараж» на «здание магазина». Пермяк получил отказ. Почему?

Законом установлено, что вид разрешенного использования объекта капитального строительства должен соответствовать виду разрешенного использования земельного участка, установленному градостроительным регламентом.

Кроме того, сведения о наименовании объекта должны соответствовать разрешению на ввод объекта в эксплуатацию, которое выдается по результатам строительства или реконструкции объекта (ч. 18 ст. 70 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»).

Выданное первоначально при строительстве объекта разрешение на ввод объекта в эксплуатацию содержало сведения об использовании объекта под гараж. Реконструкция объекта для использования его для торговли не производилась, соответственно, разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта не выдавалось.

Каков выход из ситуации?

Даже если реконструкция здания не проводилась, собственнику нужно обратиться в местную администрацию для получения разрешительной документации - разрешения на ввод в эксплуатацию объекта – здания магазина.

Уполномоченный орган выдает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и самостоятельно обращается в Росреестр для внесения соответствующих изменений в ЕГРН.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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