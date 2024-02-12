Судебные приставы ищут таланты

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Прикамские судебные приставы приглашают юных дарований к участию во Всероссийском фестивале «Хрустальные звездочки-2024». По традиции первый этап конкурса состоится весной в г. Перми.В ГУФССП России по Пермскому краю ждут заявки от всех желающих принять участие в региональном отборочном туре. Участниками конкурса могут стать как солисты, так и творческие коллективы, от 7 до 18 лет. Конкурс проводится по трем номинациям: «Вокал» (народное, классическое, эстрадное пение), «Хореография» (народный, классический, бальный, современный танец), «Исполнительское мастерство» (игра на музыкальных инструментах). Претендентам и их педагогам стоит обратить внимание на то, что максимальная продолжительность выступления — не более 4 минут.В этом году фестиваль пройдет в 16 раз. Все эти годы основной задачей «Хрустальных звездочек» оставалась поддержка и развитие творческой деятельности детей, а также развитие культурных традиций, межнациональных и межрегиональных связей. Кроме того, большое внимание уделяется воспитанию патриотизма, гражданской позиции и социальной ответственности.Все желающие могут направить свои заявки на электронную почту: Ryaposova@r59.fssp.gov.ru, а также приложить резюме и согласие на обработку персональных данных. Последний день, когда можно заявиться на участие в фестивале — 15 марта 2024 года.