В ГУФССП по Пермскому краю подвели итоги года по взысканию алиментов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В 2023 году судебные приставы Пермского края взыскали с неплательщиков алиментов более 1 млрд 400 млн рублей, что на 40% больше показателя 2022 года. Ради возможностей беспрепятственно пересекать границу и управлять транспортным средством пермяки выплатили свыше 130 млн рублей.Основным способом побуждения должника к исполнению требований о взыскании алиментов является применение мер административного и уголовно-правового воздействия. В 2023 году судебными приставами Пермского края возбуждено 2 320 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». По результатам их рассмотрения судами 1 096 должников привлечены к обязательным работам, 45 неплательщиков — к административным штрафам, еще 352 алиментщика получили наказание в виде административного ареста.Кроме того, дознавателями службы по фактам уклонения от уплаты алиментов возбуждено 1 520 уголовных дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ. По результатам их рассмотрения судами Пермского края вынесено 1 143 обвинительных приговора, 49 алиментщиков получили наказание в виде реального лишения свободы.По сравнению с 2022 годом на 14% выросло число злостных должниц, отказывающихся содержать своих детей. Так, из общего количества уголовных дел 533 было возбуждено в отношении женщин-алиментщиц, из них 275 пермячек имеют двух и более детей. Приговорами судов 404 несознательных матери осуждены, 23 из них отбывали наказание в виде реального лишения свободы.Значительную сумму задолженности — около 13 млн рублей выплатили должники своим детям в ходе расследования возбужденных в их отношении уголовных дел. Годом ранее данная сумма не превышала 4 млн. Таким образом, в 2023 году благодаря деятельному раскаянию 21 неплательщик избежал судимости.На сегодняшний день на исполнении у судебных приставов Прикамья находится более 17 тысяч исполнительных документов о взыскании алиментных платежей. На протяжении трех лет это стабильное количество пермяков, не желающих добровольно исполнять свои родительские обязанности.Ежегодно Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организуются различные информационные мероприятия с целью привлечения внимания населения к проблеме неуплаты алиментов. 2024-ый не станет исключением, тем более, что Президент РФ объявил его Годом семьи. В рамках медиакампании «Не бросайте своих детей — заплатите алименты» запланирована разносторонняя работа, направленная на качественное взыскание алиментных платежей, проведение правового просвещения по вопросам исполнения судебных решений в пользу несовершеннолетних, формирование ответственного отношения к семейным ценностям и будущим родительским обязанностям у молодежи, а также чувства долга у безответственных родителей.