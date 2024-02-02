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Границы горы Крестовой и горы Ладейной внесены в Единый реестр недвижимости

16.27 Пятница, 9 февраля 2024
В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о границах особо охраняемой природной территории (ООПТ) местного значения «Крестовая и Ладейная горы» в Губахинском муниципальном округе. Ей присвоен реестровый номер 59:05-9.1.

Гора Крестовая — живописная вершина Западного Урала. Она является символом Губахи. На горе расположен горнолыжный курорт «Губаха».

Гора Ладейная расположена в стороне от Губахи. Это геологический разрез, обнажение горных пород вдоль левого берега реки Косьвы. На горе расположены две пещеры и смотровая площадка на вершине.

Именно в этих живописных местах снимался исторический фильм «Сердце Пармы» по одноименному роману известного российского писателя из Перми Алексея Иванова.

Внесение в ЕГРН сведений о местоположении границ ООПТ определяет пределы их правового статуса. В установленных границах таких ландшафтов запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира.

«Внесение сведений об особых природных территориях в Единый реестр недвижимости крайне важно не только для сохранения природных экосистем, но и для жителей местностей, которые прилегают к особо охраняемой территории или находятся непосредственно в зоне объекта, - отмечает руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. - Установленные границы и правовой режим особых территорий помогут жителям определить вид хозяйствования и землепользования в данных локациях. Кроме того, в настоящее время особое внимание уделяется созданию необходимой комфортной инфраструктуры для любителей экологического и природного туризма, что позволит сделать ООПТ более экономически выгодными и привлекательными для посещения».

Всего в Пермском крае существует 369 ООПТ: 260 территорий регионального значения и 109 – местного. В ЕГРН внесены сведения о всех ООПТ регионального значения и о 105 территориях местного значения.

В 2024 году ожидается внесение сведений о границах 4 ООПТ местного значения, расположенных на территории Кудымкарского округа - Экологический парк села Пешнигорт и Уинского округа - Уинский парк, Уинская пещера, Воскресенское болото.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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