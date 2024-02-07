Соликамец лишился недвижимости из-за полумиллионного долга по алиментам

Марина Осипова © Вечерние ведомости

50-летний прикамец длительное время отказывался помогать своей дочери и накопил перед ней задолженность порядка 500 тыс. рублей. При этом алименты были не единственным видом финансовых обязательств, которые игнорировал нарушитель. Кроме этого, соликамец был должен кредитным организациям и за ним числились неоплаченные штрафы.В общей сложности в отделе судебных приставов по г. Соликамску и Соликамскому району ГУФССП России по Пермскому краю в его отношении находилось 12 исполнительных производств на общую сумму 1 млн рублей.В рамках принудительного взыскания задолженности судебные приставы запретили нарушителю выезжать за пределы РФ, также была проведена проверка имущественного положение должника. Оказалось, что гражданин является собственником нескольких жилых помещений. Сотрудники ведомства наложили запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью, но данная мера принудительного исполнения не ускорила темпов погашения финансовых обязательств. Так как квартира не являлась единственным жильем неплательщика, следующим шагом сотрудников органа принудительного исполнения стал арест квадратных метров. Неплательщик был уведомлен о том, что дальнейшее пренебрежение требованиями исполнительных документов обернется потерей квартиры, но мужчина предупреждению не внял.В данный момент жилое помещение реализовано, денежные средства, вырученные от его продажи, распределены между взыскателями.