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«Уралкалий» выделил средства на медицинское оборудование для больницы Соликамска

18.25 Четверг, 8 февраля 2024
«Уралкалий», один из ведущих мировых производителей хлористого калия, входящий в Группу «Уралхим», выделил 6,5 млн рублей на приобретение нового медицинского оборудования для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Городская больница г. Соликамск».

На эти средства закуплены эндоскопическая аппаратура, инструменты и расходные материалы для абдоминальной хирургии. Новое оборудование позволит качественно проводить исследования и хирургические операции методом лапароскопии.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора - директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:
- Поддержка медицинских учреждений в городах присутствия является одним из ключевых направлений социальной политики «Уралкалия». Наш вклад в покупку современного медицинского оборудования расширяет возможности врачей для оказания эффективной помощи больным не только Соликамска, но и всего Верхнекамья.

Арсен Абрамишвили, главный врач ГБУЗ ПК «Городская больница г. Соликамск»:
- Помощь «Уралкалия» в приобретении дорогостоящего оборудования - это реальная забота о жителях Соликамска. Благодаря поддержке компании повышается доступность оказываемой медицинской помощи и предоставляются высокотехнологичные методы диагностики и лечения нашим пациентам.

Добавим, в 2023 году «Уралкалий» выделил около 2 млн рублей на дизайн-проекты по благоустройству территорий городской и детской больниц Соликамска и 3 млн рублей на приобретение автомобиля ГАЗ-А21R23 для хозяйственных нужд городской больницы. В 2021 году компания направила более 7 млн рублей на приобретение для соликамской городской больницы анализатора крови, гемодинамических мониторов в отделение реанимации, а также артроскопических стоек. Для стоматологической поликлиники приобретён автомобиль Lada Largus для перевозки медикаментов.

В 2020 году «Уралкалий» направил 3,5 млн рублей на оснащение ПЦР-лаборатории в Соликамске. На сумму около 2 млн рублей была оказана помощь соликамской детской больнице. Около 800 000 рублей выделено на закупку функциональных кроватей для стационара городской больницы г. Соликамск.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости


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