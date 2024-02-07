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Росреестр Прикамья разъясняет, можно ли разделить арестованную недвижимость
В Управление Росреестра по Пермскому краю поступают обращения собственников о возможности раздела помещений, земельных участков при наличии актуальных запретов на объекты недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Как разделить недвижимость, если на нее наложен арест, рассказывает заместитель начальника отдела регистрации арестов Управления Наталья Кузнецова.
- Чаще всего запрет регистрационных действий с недвижимым имуществом выносит суд в обеспечение иска по заявлению лиц, участвующих в деле, или судебный пристав-исполнитель в качестве меры принудительного исполнения решений судебных органов.
Запрет устанавливается на распоряжение принадлежащим должнику имуществом. Также может быть установлен запрет на совершение регистрационных действий с имуществом.
Наличие актуальных записей о запрете является препятствием для
осуществления регистрационных действий по разделу объекта недвижимости.
Раздел объекта либо другие действия с недвижимостью возможны после отмены обеспечительных мер уполномоченным органом и прекращения записей о запрете в ЕГРН.
Но собственник объекта может получить согласие на раздел объекта недвижимости с сохранением запретов в суде или у судебного пристава-исполнителя, который принял решение о запрете.
При разделе объекта недвижимости актуальные записи о запрете будут перенесены на вновь образованные объекты.
Как разделить недвижимость, если на нее наложен арест, рассказывает заместитель начальника отдела регистрации арестов Управления Наталья Кузнецова.
- Чаще всего запрет регистрационных действий с недвижимым имуществом выносит суд в обеспечение иска по заявлению лиц, участвующих в деле, или судебный пристав-исполнитель в качестве меры принудительного исполнения решений судебных органов.
Запрет устанавливается на распоряжение принадлежащим должнику имуществом. Также может быть установлен запрет на совершение регистрационных действий с имуществом.
Наличие актуальных записей о запрете является препятствием для
осуществления регистрационных действий по разделу объекта недвижимости.
Раздел объекта либо другие действия с недвижимостью возможны после отмены обеспечительных мер уполномоченным органом и прекращения записей о запрете в ЕГРН.
Но собственник объекта может получить согласие на раздел объекта недвижимости с сохранением запретов в суде или у судебного пристава-исполнителя, который принял решение о запрете.
При разделе объекта недвижимости актуальные записи о запрете будут перенесены на вновь образованные объекты.
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