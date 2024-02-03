8 февраля в ГУФССП России по Пермскому краю проходит горячая линия по вопросам работы коллекторов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю в рамках деятельности по защите прав граждан, имеющих просроченную задолженность, от неправомерных действий лиц, занимающихся ее взысканием, принимает меры по выявлению и наказанию нарушителей закона.Граждане, столкнувшиеся с неправомерными действиями юридических лиц при возврате просроченной задолженности, могут обратиться в ГУФССП России по телефону: 8(342) 221- 98 - 63.